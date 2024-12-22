Defne'de Binanın Yıkımı Sırasında Kaçış Anı - Son Dakika
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Defne'de Binanın Yıkımı Sırasında Kaçış Anı

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Hatay'da 6 katlı binanın yıkımında panikleyen bir vatandaşın kaçış anları kameraya yansıdı.

22.12.2024 10:11
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6 katlı binanın yıkımı sırasında panik yaşayan vatandaşın kaçışı kamerada

HATAY - Hatay'ın Defne ilçesinde 6 katlı binanın iş makinesinin darbesiyle kontrollü olarak yıkıldığı esnada panik yaşayan vatandaşın kaçtığı anlar kameraya yansıdı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay'da mahkeme süreci sona eren binaların yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları aralıksız sürüyor. Defne ilçesi Çekmece Mahallesi'nde bulunan 6 katlı bina, iş makinesinin darbesiyle kontrollü olarak kağıt gibi yıkıldı. Binanın yıkımı esnasında tedirginlik yaşayan bir vatandaşın panikle kaçtığı anlarsa kameraya yansıdı. 6 katlı binanın yıkımı esnasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Kaynak: İHA

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