Defne'de Konteyner Yangını Kontrol Altına Alındı
Hatay'ın Defne ilçesinde çıkan konteyner yangını, ekiplerin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.
Hatay'ın Defne ilçesinde bir konteynerde çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle can kaybı ve yaralanma yaşanmadan kontrol altına alındı.
Yangın, Defne ilçesine bağlı Harbiye Mahallesi'nde meydana geldi. Konteynerin alevleri teslim olduğunun fark edilmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.
Olay yerine kısa sürede ulaşan ekiplerin müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alındı. Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, bölgede soğutma çalışması gerçekleştirildi.
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