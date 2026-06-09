Defne'de Otluk Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Defne'de Otluk Yangını Kontrol Altına Alındı

Defne\'de Otluk Yangını Kontrol Altına Alındı
09.06.2026 08:52
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Hatay'ın Defne ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Hatay'ın Defne ilçesinde otluk çöplük alanda çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

Yangın, Defne ilçesi Değirmenboyu Mahallesi'nde meydana geldi. Çöplük alanda yangın çıktı. Yangını gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri, sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Çıkan yangında otluk alan zarar gördü. - HATAY

Kaynak: İHA

Acil Durum, 3. Sayfa, İtfaiye, Defne, Hatay, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Defne'de Otluk Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika

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