Defne'de Sazlık Yangını Kontrol Altına Alındı
Hatay'ın Defne ilçesindeki sazlık alanda çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.
Hatay'ın Defne ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.
Yangın, Defne ilçesine bağlı Çekmece Mahallesi'nde meydana geldi. Sazlık alanda çıkan yangının ihbar edilmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.
Olay yerine kısa sürede ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek alevleri çevreye sıçramadan kontrol altına aldı. Yangının söndürülmesinin ardından bölgede soğutma çalışmaları gerçekleştirildi.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı.
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