Defne'de Sazlık Yangını Kontrol Altına Alındı
Hatay'ın Defne ilçesinde çıkan sazlık yangını, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
Hatay'ın Defne ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.
Yangın, Defne ilçesi Çekmece Mahallesi'nde bulunan sazlık alanda meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere kısa sürede müdahale ederek yangının çevreye yayılmasını önledi.
Ekiplerin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınırken, bölgede yeniden alevlenme riskine karşı soğutma çalışması gerçekleştirildi.
Kaynak: İHA
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