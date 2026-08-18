Defne\'de Uyuşturucu Operasyonu: 840 Hap Ele Geçirildi

Hatay'ın Defne ilçesinde polis ekiplerince gerçekleştirilen narkotik çalışmasında 840 adet uyuşturucu nitelikli hap ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, narkotik suçlarla mücadele kapsamında Defne ilçesi Samankaya Mahallesi Samankaya Caddesi'nde çalışma gerçekleştirdi. Çalışma kapsamında Y.G. ve A.A. isimli şahıslar kontrol edildi.

Kontroller sırasında A.A.'nın elinde bulunan poşette; tişörte sarılı şeffaf poşet içerisinde 821'i sağlam, 19'u parçalanmış olmak üzere toplam 840 adet captagon olduğu değerlendirilen uyuşturucu nitelikli hap ele geçirildi.

Olayla ilgili Y.G. ve A.A. yakalanırken, şüpheliler hakkında adli makamlarca tahkikat başlatıldığı bildirildi.