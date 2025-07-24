Dehşete düşüren görüntü! Onlar birer çocuk ve ellerindekiler oyuncak değil - Son Dakika
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Dehşete düşüren görüntü! Onlar birer çocuk ve ellerindekiler oyuncak değil

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Dehşete düşüren görüntü! Onlar birer çocuk ve ellerindekiler oyuncak değil
24.07.2025 16:39
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Dehşete düşüren görüntü! Onlar birer çocuk ve ellerindekiler oyuncak değil
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15 yaşındaki Ahmet Minguzzi'nin öldürülmesiyle gündeme gelen davada, yargılanan çocukların ellerinde uzun namlulu silahlarla verdikleri pozlar tepki çekti. Olay, sadece bir cinayeti değil, çocukların kolayca silaha ulaşabildiği tehlikeli sokak düzenini de ortaya koydu. ''Bu silahlar nereden geliyor'' soruları ise hala yanıtsız...

15 yaşındaki Ahmet Minguzzi'nin sokak ortasında bıçaklanarak öldürülmesinin ardından yargılanan çocukların ellerinde uzun namlulu silahlarla verdikleri pozlar kamuoyunda infial yarattı. Olay, sadece bir cinayeti değil, sokaklardaki gençliğin nasıl kontrolsüz bir şiddet sarmalına sürüklendiğini de gözler önüne serdi.

CEVAPSIZ KALAN SORULAR

Gazeteci Emrullah Erdinç'in de gündeme getirdiği ve kamuoyunun en çok merak ettiği sorular ise cevapsız kalmaya devam ediyor: Bu çocukların eline silahlar nasıl geçiyor? Kimler bu süreci organize ediyor ya da göz yumuyor? Neden bu silahlar bulunamıyor? Ve en önemlisi: Neden çocukların ellerinde bu kadar kolayca silah yer alıyor?

GÖZ GÖRE GÖRE GELEN TEHLİKE

Uzmanlar, ruhsatsız silahların yaygınlaşmasından çok daha vahim olanın, yetkililerin bu açık tehlikeye karşı yeterince adım atmaması olduğunu vurguluyor. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler, çocuk yaşta bireylerin suç kültürüyle iç içe büyüdüğünü ve sokakların giderek daha fazla silahlandığını ortaya koyuyor.

BU OLAY SADECE BİR CİNAYET DEĞİL

Ahmet'in ardından "Yarın başka bir çocuk daha öldürülmeden" önce harekete geçilmesi çağrısı yapan vatandaşlar, silah temininin ve gençlerin suçla olan ilişkilerinin derinlemesine araştırılması gerektiğini belirtiyor. Bu olay, sadece bir cinayet değil, çocukların göz göre göre sürüklendiği bir çöküşün de habercisi.

Cinayet, 3-sayfa, Güncel, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Dehşete düşüren görüntü! Onlar birer çocuk ve ellerindekiler oyuncak değil - Son Dakika

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