Demirci, İmamoğlu davasında 95 bin 360 TL'lik BYZAG ödemesini savundu

'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasında savunma yapan tutuksuz sanık reklamcı Özcan Demirci, İBB iştirakleriyle yaptığı işlerin bedelini alabilmek için Murat Ongun'un eşi Zeynep Ayten Gözdem Ongun'a ait BYZAG firmasından gelen faturayı ödediğini söyledi. Ödeme karşılığında herhangi bir mal teslim edilmediğini ve hiçbir hizmet verilmediğini de belirten Demirci "Baskı altında ödeme yapmak zorunda kaldım. Ben bu ödemeyi hukuka aykırı bir iş yaptırmak için değil, daha önce yapıp teslim ettiğim işlerden doğan kendi alacağımı tahsil edebilmek için yaptım" dedi.

"Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü" davasının ikinci duruşmasının 25'inci gününde tutuksuz sanıkların savunmalarının alınmasına devam edildi. İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Marmara Ceza İnfaz Kurumu'nda görülen duruşmada tutuksuz sanık reklamcı Özcan Demirci savunma yaptı.

Özcan Demirci hakkında iddianamede yapılan değerlendirmede, Murat Ongun'un eşi Zeynep Ayten Gözdem Ongun'a ait BYZAG firmasına, suç örgütü tarafından oluşturulan yapıya dahil olabilmek için firari sanık Emrah Bağdatlı'nın talebi üzerine herhangi bir şekilde hizmet almamasına rağmen para gönderdiği belirtilmişti.

Sanık duruşmada Murat Ongun'un eşinin firmasına ödeme yaptığını anlattı

Demirci savunmasında "İBB iştiraklerinin ihalelerine girdik, bazılarını kazandık, bazılarını kaybettik. İBB iştirakleriyle yaptığımız işlerin bedelini sözleşmelerde yazan tarihlerde tahsil etmekte zorlanıyorduk. Bu nedenle Kültür A.Ş.'nin finans birimiyle sık sık görüşülürdü. Ağustos 2024 sonlarına doğru Emrah Bağdatlı adını veren kişi benimle iletişime geçti. Gönderilecek faturayı ödersem hak edişlerimizi hızlandırabileceğini söyledi. Arayanlardan adını Çiğdem olarak bildiğim bir kadın muhasebeden aradığını söyledi. Bu görüşmelerden sonra KMD'ye BYZAG adına düzenlenmiş fatura yönlendirildi. Bu fatura karşılığında KMD'ye hiçbir mal teslim edilmedi, hiçbir hizmet verilmedi. Ben bu ödemeyi hukuka aykırı bir iş yaptırmak için değil, daha önce yapıp teslim ettiğim işlerden doğan kendi alacağımı tahsil edebilmek için yaptım" dedi.

"Baskı altında ödeme yapmak zorunda kaldım"

Demirci savunmasının devamında, Murat Ongun'un eşi Zeynep Ayten Gözdem Ongun'a ait BYZAG firmasına 50 bin TL ödeme yaptığını ve o dönemde Kültür A.Ş.'den 7 milyon alacağı olduğunu da ifade etti. Demirci "Tedarikçi ve çalışan ödemelerim devam ederken bu kadar yüksek bir alacağın ne zaman ödeneceğini bilmiyordum. İstenen 50 bin lirayı bekleyen alacağımın yanında düşük kaldığını düşündüm ve alacaklarımı riske etmemek için ödemeyi yaptım. İlk BYZAG ödemesinden sonra, üç farklı tarihte KMD hesabına Kültür A.Ş.'den toplam 7 milyon TL geldi. Bu nedenle yapılan yönlendirmenin gerçekten ödemeleri hızlandırdığını düşündüm ve inandım. 12 Kasım 2024 tarihinde üçüncü ödeme istendiğinde Kültür A.Ş.'den yaklaşık 8 milyon alacağım vardı. Yaşadığım gecikmeler nedeniyle bu alacakların da ödenmemesinden ve geç ödenmesinden korktum. İlk ödemeden sonra tahsilat yapılmış olmasını da düşünerek 45 bin 360 liralık ikinci ödemeyi de yaptım. Ben özetle, toplam 95 bin 360 TL ödedim. Buna karşılık herhangi bir ürün veya hizmet almadım. Bunun aksini iddia eden varsa, bunları bana hangi kargoyla gönderdiklerini, sevk irsaliyesini ya da hangi çalışanın teslim aldığına dair teslim tutanağını sunsun. Bu paranın daha sonra kime veya hangi amaçla aktarıldığını bilmiyorum. Ben zaten hak etmiş olduğum bir parayı almaya çalışırken, kendimi bu ödemeleri yapmak zorunda hissettim. Ben ticaretimi, işimi yapmaya çalışırken yaptığım işlerin bedelini zamanında alamadığım için mağdur oldum. Hak ettiğim alacaklarımı tahsil etmeye çalışırken birden adım böyle büyük bir yargılamanın içine girdi. Herhangi bir suç kastıyla hareket etmedim. İhaleleri hazırlamadım, usulünü belirlemedim. Rakiplerle anlaşmadım, haksız bir menfaat sağlamadım. Aldığım işleri yaptım ve teslim ettim. Bahse konu dönemde ise bir menfaat elde etmedim, aksine baskı altında ödeme yapmak zorunda kaldım" şeklinde konuştu.