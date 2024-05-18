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Denetimde sürücülere 113 bin lira ceza

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da Jandarma ekipleri tarafından Çorlu ilçesinde yapılan denetimlerde kusurlu sürücülere 113 bin lira cezai işlem uygulanırken 9 araç trafikten men edildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü koordinesinde Çorlu İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında 770 sürücü ve araç kontrol edildi. Yapılan kontrollerde toplam 30 sürücüye 113 bin 144 TL cezai işlem uygulandı. Denetimde ayrıca 9 araç trafikten men edildi.