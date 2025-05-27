Denetimli Serbestlik İçin Bilgilendirme Toplantısı - Son Dakika
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Denetimli Serbestlik İçin Bilgilendirme Toplantısı

Denetimli Serbestlik İçin Bilgilendirme Toplantısı
27.05.2025 14:58
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Manisa'da akademisyenlere yönelik denetimli serbestlik uygulamaları hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Manisa Celal Bayar Üniversitesi arasında gerçekleştirilen işbirliği kapsamında akademisyenlere yönelik "Denetimli Serbestlik Bilgilendirme Toplantısı" düzenlendi.

Manisa'da denetimli serbestlik müdürlüğü, bireylerin topluma yeniden kazandırılması ve suç oranlarının azaltılması amacıyla önemli adımlar atmaya devam ediyor. Manisa Celal Bayar Üniversitesi ile yapılan iş birliği bu süreçte güçlü bir destek sunarak bireylerin rehabilitasyonuna ve toplumsal uyuma katkı sağlıyor. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar ve Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Kurtca Eker tarafından İmzalanan iş birliği protokolü kapsamında Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nin ev sahipliğinde, akademisyenlere yönelik "Denetimli Serbestlik Bilgilendirme Toplantısı" düzenlendi. Toplantıda, ceza adalet sisteminin önemli bir parçası olan denetimli serbestlik uygulamalarının işleyişi, hedefleri ve akademik iş birlikleri ele alındı.

Toplantıya, Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nin merkez müdürü akademisyenler katıldı. Manisa Denetimli Serbestlik Müdürlüğü yetkilileri tarafından yapılan sunumda, yükümlülere yönelik uygulanan rehberlik, eğitim, iyileştirme ve topluma yeniden kazandırma faaliyetlerine dair kapsamlı bilgiler paylaşıldı. Ayrıca, sistemin suçun tekrarını önleme ve toplumsal güvenliği artırmadaki rolü vurgulandı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Denetimli Serbestlik'ten sorumlu Cumhuriyet Savcısı Süleyman Özen, akademik çevrelerin bilgi birikiminin sistemin geliştirilmesinde büyük önem taşıdığını ifade ederek, üniversitelerle yapılacak ortak projeler ve araştırmaların teşvik edileceğini belirtti.

Toplantı sonunda soru-cevap oturumu düzenlendi ve katılımcılardan gelen öneriler not alınarak kısa, orta ve uzun vadeli hedefler belirlendi. Program, kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi ve denetimli serbestlik uygulamalarının bilimsel temellere dayandırılması hedefiyle düzenli olarak devam edecek. - MANİSA

Kaynak: İHA

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