Deniz Seki'nin kardeşi Serkan Seki trafik kazası geçirdi - Son Dakika
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Deniz Seki'nin kardeşi Serkan Seki trafik kazası geçirdi

Deniz Seki\'nin kardeşi Serkan Seki trafik kazası geçirdi

Bodrum'da direksiyon hâkimiyetini kaybederek kaza yapan Serkan Seki, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Deniz Seki, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kardeşinin hayati tehlikeyi atlattığını ve tedavisinin sürdüğünü belirterek destek verenlere teşekkür etti.

09.04.2025 08:30
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Deniz Seki'nin Bodrum'da yaşayan kardeşi Serkan Seki, trafik kazası geçirdi. Kaza, gece saatlerinde Kızılağaç Mahallesi'nde meydana geldi. Serkan Seki, aracıyla Yalıçiftlik– Kızılağaç yolunda ilerlediği sırada direksiyon hâkimiyetini kaybetti.

AĞIR YARALANDI

Ağır yaralanan Serkan Seki, hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı. Deniz Seki, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile kardeşinin sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Deniz Seki sosyal medya sayfasından şu paylaşımda bulundu, "Canım kardeşim Serkan Seki, geçen gece çok ciddi bir trafik kazası geçirerek ağır yaralandı. Yaşadığı ağır kaza sonrası hayati tehlikeyi atlattı ve şu anda hastanede ameliyat oldu ve tedavisi devam ediyor. Şükürler olsun ki doktorlarımızın yoğun çabasıyla en kritik aşamayı geride bıraktık. Bu zorlu süreçte dualarını, desteğini ve sevgisini eksik etmeyen herkese minnettarım."

Deniz Seki'den kötü haber: Ağır yaralandı

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Son Dakika 3.Sayfa Deniz Seki'nin kardeşi Serkan Seki trafik kazası geçirdi - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Murat denizli:
    attıgınız baslıga s o k a y ı m... 11 1 Yanıtla
  • Murat Sert:
    diger insanlardan hicbir fatki yok.zirnik kadar uzulmedik. 3 0 Yanıtla
  • Cemil Moroglu:
    muratlara bak yorumlara bak. insan mısınız siz? 0 2 Yanıtla
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