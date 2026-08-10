Deniz Seki\'ye Ahmet Tatlıses Ziyareti

İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlıses, İstanbul'daki evinde düşerek yaralanan ünlü şarkıcı Deniz Seki'yi hastanede ziyaret etti.

Ünlü şarkıcı Deniz Seki, İstanbul'daki evinde talihsiz bir kaza geçirdi. Evinde düşen Seki, kaldırıldığı hastanede ameliyata alındı. Seki'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlıses, Seki'yi hastanede ziyaret etti. Ziyareti sonrası konuşan Ahmet Tatlıses, "Durumu iyiydi. Biraz konuştuk, muhabbet ettik. Biraz ağrısı olabilir. Balkon diye yazılmış ama evinde köpeğe mama verirken olmuş. Evin içinde düşüyor. İnşallah birkaç haftaya toparlar. Bir hafta kalır diye düşünüyorum ama iyi. Ufak bir platin takmışlar. Buna da şükür diyoruz. Verilmiş sadakası var. Konserden dönüyor. Nazardır, her şey olabilir. Dualar etmek lazım" dedi.