Yalova'da deniz simidiyle açık denize sürüklenen çocuk kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Yalova'da deniz simidiyle açık denize sürüklenen çocuk kurtarıldı

Geniş Video İzle

Yalova'nın Altınova ilçesinde, deniz simidiyle açık denize sürüklenen küçük çocuk kurtarıldı.

22.08.2024 22:15  Güncelleme: 23:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yalova'nın Altınova ilçesinde deniz simidiyle sürüklenerek kıyıdan 700 metre uzaklaşan çocuk cankurtaran ekipleri tarafından tekneyle kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Hersek Plajında deniz simidiyle yüzden çocuk sahilden yaklaşık 700 metre uzaklaştı. Çocuk deniz ortasında korku dolu anlar yaşadı. Yaşanan olay üzerine Hersek Plajı'nda görev yapan cankurtaran ekipleri tekne ile çocuğun yanına gitti. Ekipler çocuğu önce tekneye aldı sonrasında da kıyıya çıkararak ailesine teslim etti.

Yaşanan olay sonrası cankurtaran ekipleri rip akıntılarına dikkat edilmesi gerektiğini ve çocukların aile bireyleri olmadan denizde tek başlarına bırakılmaması gerektiğini aktardı.

Yalova\'da deniz simidiyle açık denize sürüklenen çocuk kurtarıldı
Kaynak: İHA

Cankurtaran, Altınova, 3-sayfa, yalova, Çocuk, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yalova'da deniz simidiyle açık denize sürüklenen çocuk kurtarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Ercan Kocak: Anne Baba olmak, çocuk yapmak demek değildir ?? 47 0 Yanıtla
  • Çelikk: Ah be çocuğum Allah korumuş seni 40 2 Yanıtla
  • atakan şimşek: ailesi ne yapıyordu hiçmi kafaları çalışmıyordu o çocuk uzaklaşırken 35 1 Yanıtla
  • muzaffer doğan: Çok şükür Allah razı olsun kurtaranlardan böyle haberler mutlu ediyor bizleri hiçbir çocuğa zarar gelmesin . Mevlam korusun Amin... 35 0 Yanıtla
  • Yalnız Kurt: Eğitim şart 14 0 Yanıtla

07:50 Akaryakıt fiyatlarında değişiklik Benzine indirim geldi Akaryakıt fiyatlarında değişiklik! Benzine indirim geldi
23:46 İstanbul’da 9 katlı otelde yangın çıktı, vatandaşlar tahliye edildi İstanbul'da 9 katlı otelde yangın çıktı, vatandaşlar tahliye edildi
22:59 Sağlık Bakanlığından Batı Nil Virüsü enfeksiyonu uyarısı Sağlık Bakanlığından Batı Nil Virüsü enfeksiyonu uyarısı
19:02 F-35 ve F-18’lerle donatılan ABD’nin devasa uçak gemisi Orta Doğu’da F-35 ve F-18'lerle donatılan ABD'nin devasa uçak gemisi Orta Doğu'da
18:32 AK Parti Milletvekili Öztaylan: Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 700 çalışanını işten çıkardı AK Parti Milletvekili Öztaylan: Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 700 çalışanını işten çıkardı
14:19 Görüntü Hatay’dan Suriyeli kadın, kendisini rahatsız eden adamı aracıyla ezmeye çalıştı Görüntü Hatay'dan! Suriyeli kadın, kendisini rahatsız eden adamı aracıyla ezmeye çalıştı
13:58 Sisi 4 Eylül’de Türkiye’ye geliyor Dosyasında tek bir konu başlığı var Sisi 4 Eylül'de Türkiye'ye geliyor! Dosyasında tek bir konu başlığı var
13:58 ’’Artık istemiyorum’’ dedi Jose Mourinho’dan takıma ayar ''Artık istemiyorum'' dedi! Jose Mourinho'dan takıma ayar
13:31 Dini nikahlı eşi tarafından öldüresiye dövülen Sude Naz: Karnımdaki bebeği aldıracağım Dini nikahlı eşi tarafından öldüresiye dövülen Sude Naz: Karnımdaki bebeği aldıracağım
13:27 İBB’den Vaniköy’de orman içindeki villa inşaatıyla ilgili açıklama: 16 Ağustos’ta mühürledik İBB'den Vaniköy'de orman içindeki villa inşaatıyla ilgili açıklama: 16 Ağustos'ta mühürledik
13:20 Kadir Ezildi yıllar sonra ortaya çıkan babasına sitem etti: O benim için öldü, adımı anmasın Kadir Ezildi yıllar sonra ortaya çıkan babasına sitem etti: O benim için öldü, adımı anmasın
13:16 Bu nasıl vicdansızlık Arabayla husumetlisinin çocuğunu ezdi Bu nasıl vicdansızlık! Arabayla husumetlisinin çocuğunu ezdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.08.2024 08:42:52. #1.13#
SON DAKİKA: Yalova'da deniz simidiyle açık denize sürüklenen çocuk kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement