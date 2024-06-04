Denizde boğulmaktan deniz polisi kurtardı - Son Dakika
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Denizde boğulmaktan deniz polisi kurtardı

Antalya'da gece saatlerinde Konyaaltı Sahili'nde denize girdikten sonra uzun süre geri dönmeyen bir kişi polisi alarma geçirdi. Deniz polisi tarafından yapılan arama sonucu şahıs yarım mil açıkta bulunarak kurtarıldı. Olay, gece 01.00 sıralarında Konyaaltı Sahili'nde meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gece geç saatlerde denize giren bir şahsın geri dönmediği ihbarı üzerine harekete geçen Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekipleri, botla belirtilen bölgeye gelerek arama çalışması başlattı. Yaklaşım yarım saatlik aramanın ardından karadan yarım mil açıklıkta, isminin Samet S. olduğu öğrenilen şahsın yardım çığlıklarını duyan ekipler, şahsı bota alarak sahile çıkardı. Su yuttuğu belirlenen Samet S., 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Sağlık ekiplerinin müdahalesi sırasında sahilde bulunan vatandaşlar cep telefonlarının ışıkları ile 112 ekiplerinin çalışma alanını aydınlatarak yardımcı oldu.

04.06.2024 15:03
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Yüzmek için girdiği denizde boğulmaktan deniz polisi kurtardı

Denize girip geri dönmeyen şahıs, boğulmak üzereyken karadan yarım mil açıklıkta bulundu

ANTALYA - Antalya'da gece saatlerinde Konyaaltı Sahili'nde denize girdikten sonra uzun süre geri dönmeyen bir kişi polisi alarma geçirdi. Deniz polisi tarafından yapılan arama sonucu şahıs yarım mil açıkta bulunarak kurtarıldı.

Olay, gece 01.00 sıralarında Konyaaltı Sahili'nde meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gece geç saatlerde denize giren bir şahsın geri dönmediği ihbarı üzerine harekete geçen Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekipleri, botla belirtilen bölgeye gelerek arama çalışması başlattı. Yaklaşım yarım saatlik aramanın ardından karadan yarım mil açıklıkta, isminin Samet S. olduğu öğrenilen şahsın yardım çığlıklarını duyan ekipler, şahsı bota alarak sahile çıkardı. Su yuttuğu belirlenen Samet S., 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Sağlık ekiplerinin müdahalesi sırasında sahilde bulunan vatandaşlar cep telefonlarının ışıkları ile 112 ekiplerinin çalışma alanını aydınlatarak yardımcı oldu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Denizde boğulmaktan deniz polisi kurtardı - Son Dakika

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