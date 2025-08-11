Denizde Kaybolan Genç Tarım İşçisinin Cansız Bedeni Bulundu

Ordu'da serinlemek için girdiği denizde kaybolan mevsimlik tarım işçisinin cansız bedenine, çalışmaların 2'nci gününde ulaşıldı.

Olay, Gülyalı ilçesinde dün saat 19.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Batman'dan yaklaşık 750 kilometre uzaklıktaki Gülyalı'ya fındık toplamak için gelen mevsimlik tarım işçisi Yusuf K. (15) ile Mazlum Yıldız (18) serinlemek için yasaklı bölgede denize girdi. Bir süre sonra 2 kişi denizde kayboldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Vatandaşların da desteği ile Yusuf K. yaralı olarak sudan çıkartılarak, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Mazlum Yıldız'ı arama çalışmaları ise dün gece saatlerine kadar devam etti.

Çalışmaların 2'nci gününde cansız bedenine ulaşıldı

Bugün sabah AFAD koordinasyonunda jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekiplerinin katılması ile sabah saatlerinde yeniden başlayan çalışmalar, ekipler tarafından kıyı şeridinde, denizde polis botu ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait helikopter ile havadan gerçekleştirildi. Bir süre devam eden çalışmaların ardından Mazlum Yıldız'ın suyun yüzeyine vuran cansız bedeni, ekipler tarafından sudan çıkartılarak kıyıya getirildi.

Mazlum Yıldız'ın cenazesi, ambulans ile Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yusuf K.'nin hastanedeki tedavisi ise devam ediyor.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU