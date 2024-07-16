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Denizde kaybolan şahsın cansız bedeni bulundu

SAMSUN - Samsun'da serinlemek için girdiği denizde kaybolan şahsın cansız bedeni bulundu.

Samsun'da 14 Temmuz Pazar günü Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı sahilinde serinlemek için denize giren 37 yaşındaki Burhan Mutlu, bir süre sonra gözden kayboldu. Denizde yüzerken kaybolan şahsı bulmak için ekipler seferber oldu. Samsun Emniyet Müdürlüğü dalgıç polisleri ve Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı dalış timi şahsı bulmak için çalışma yaptı. Burhan Mutlu'nun cansız bedenine kaybolduktan 2 gün sonra Golf Kulübü mevkisinde denizin 100 metre açığında ulaşıldı.

Dalgıçlar tarafından kıyıya çıkarılan ceset otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına götürüldü.