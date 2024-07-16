Denizde kaybolan şahsın cansız bedeni bulundu - Son Dakika
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Denizde kaybolan şahsın cansız bedeni bulundu

Samsun'da serinlemek için denize giren Burhan Mutlu'nun kaybolduğu haberinin ardından ekipler seferber oldu. Dalgıç polisler ve Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı dalış timi tarafından yapılan çalışmalar sonucunda Burhan Mutlu'nun cansız bedeni Golf Kulübü mevkisinde denizin 100 metre açığında bulundu. Ceset otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına götürüldü.

16.07.2024 15:46
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Denizde kaybolan şahsın cansız bedeni bulundu

SAMSUN - Samsun'da serinlemek için girdiği denizde kaybolan şahsın cansız bedeni bulundu.

Samsun'da 14 Temmuz Pazar günü Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı sahilinde serinlemek için denize giren 37 yaşındaki Burhan Mutlu, bir süre sonra gözden kayboldu. Denizde yüzerken kaybolan şahsı bulmak için ekipler seferber oldu. Samsun Emniyet Müdürlüğü dalgıç polisleri ve Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı dalış timi şahsı bulmak için çalışma yaptı. Burhan Mutlu'nun cansız bedenine kaybolduktan 2 gün sonra Golf Kulübü mevkisinde denizin 100 metre açığında ulaşıldı.

Dalgıçlar tarafından kıyıya çıkarılan ceset otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına götürüldü.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Denizde kaybolan şahsın cansız bedeni bulundu - Son Dakika

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