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Denizdeki can pazarından 36 kişiyi kurtaran kaptan o anları anlattı

"Yangının bize sıçrama tehlikesi vardı, çok fazla yanaşamadık"

MUĞLA - Muğla Marmaris ile Yunanistan açıklarında ahşap bir gezi teknesinde çıkan ve kısa sürede tüm tekneyi saran alevlerden yolcular ve mürettebat denize atlayarak kurtulurken, can pazarının yaşandığı olayda 36 kişiyi kurtaran dalış teknesi kaptanı Mustafa Tuncer Uysal o anları anlattı. Uysal, "Yangının bize sıçrama tehlikesi vardı, çok fazla yanaşamadık" dedi.

Olay, akşam saatlerinde Keçi Adası yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 96 yolcu 2 personel ile toplamda 102 kişinin içerisinde bulunduğu mavi tura çıkan bir gezi teknesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede tüm tekneyi saran alevlerden yolcular ve gemi mürettebatı denize atlayarak kurtuldu. Çok sayıda deniz aracının bulunduğu bölgede denize atlayanların tamamının sağ olarak kurtarıldı.

19 kişi yaralandı

Yaşanan olayda, yaralanan 19 kişi hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan 3'ü Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği, 4'ünün ilçedeki hastanelerde tedavilerine devam ettiği, diğerlerinin ise ayaktan tedavi görerek taburcu edildiği bilgisi edinildi.

Yanan tekneden denize atlayan 36 kişiyi kurtaran dalış teknesi kaptanı Mustafa Tuncer Uysal o anları anlattı. Yangının kendilerine sıçrama tehlikesi olduğunu ve bu yüzden çok yanan tekneye çok fazla yaşamadıklarını ancak denize atlayan insanları kurtarmayı başardıklarını belirten Uysal, "Tekne demir halindeydi, demir üzerinde duruyordu. Haliyle bir tarafı karaya çok yakın olduğu için mecbur rüzgar altından yaklaştık. Çok fazla yaklaşamadık çünkü alevler ve dumanlar bizi de çok etkilemeye başladı. Yangının bize sıçrama tehlikesi vardı. Bu nedenle ben de personele yangın hortumlarını çıkarttırıp tekneyi ıslatmalarını söyledim. Bu arada can yeleklerini ve simitlerini çıkarttırdım. Alabildiğimizi aldıktan sonra tekrar ikinci bir manevra ile teknenin baş tarafında doğru yöneldik. Oradan da insanları topladık. Sonrasında bölgeye yangın helikopteri geldi. Sahil Güvenlik ekipleri de derhal uzaklaşmamızı ve bölgenin tehlikeli olduğunu söyledi. O arada zaten patlama sesleri de geliyordu. Biz de emniyetli bir bölgeye çekildikten sonra sayıma başladık. Kurtardığımız kazazedelerin önce sayısını sonra da isim listesi yaparak Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdik. En sonunda da talimatlara uyarak ekiplere kurtardığımız kazazedelerin hepsini teslim ettik" diye konuştu.