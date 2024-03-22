Denize araç uçtuğu ihbarı ekipleri seferber etti

İzmir'de park halindeki otomobilin bagajında erkek cesedi bulundu

Bornova ilçesinde park halindeki bir otomobilin bagajında erkek cesedi bulundu. Yapılan incelemede cesedin kuyumculuk yapan Bekir Bozar'a ait olduğu ve alacak verecek mevzusundan husumetli olduğu bir kişi tarafından ensesinden tabancayla vurulup öldürüldüğü ve cansız bedeninin bagajda saklandığı öğrenildi. Şüphelilerden biri olaydan bir gün sonra polisi arayarak durumu ihbar etti ve diğer şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.