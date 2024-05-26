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Denize giren 19 yaşındaki genç kayboldu, ekipler seferber oldu

SAKARYA - Sakarya'nın Karasu ilçesinde denize giren 3 üniversite öğrencisinden biri dalgaların arasında kaybolurken diğerleri kendi imkanlarıyla sudan çıktı. Ekipler, suda kaybolan genci bulmak için su altı ve su üstünde arama çalışması başlattı.

Aziziye Mahallesi, Doğu Karadeniz Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, KYK kursunda kalan 3 üniversite öğrencisi, denize girdi. Aralarında bulunan B.E.M. gözden kaybolurken diğer gençler kendi çabalarıyla kıyıya çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, suda kaybolan genci bulmak için su altı ve üstünde arama çalışması başlattı.