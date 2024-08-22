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Denize giren sarhoş adamı balıkçılar kurtardı

BURSA - Bursa'nın Gemlik ilçesinde sarhoş bir şahıs denize girdi. Denizde boğulma tehlikesi yaşayan şahsı balıkçılar kurtardı. O anlar amatör kamera ile kaydedildi.

Olay, Gemlik ilçesi Gemlik Sahili'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sarhoş bir vatandaş denize girdi. Denize giren vatandaşın boğulma tehlikesi geçirdiğini gören balıkçılar, sarhoş adama yardım etti. Denizden çıkarılan alkollü adam, tekne yardımı ile karaya getirildi. O anlar saniye saniye amatör kamera ile kaydedildi.