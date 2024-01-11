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Denizkurdu Tatbikatı'nda şehit olan dalgıç için başsağlığı - Son Dakika
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Denizkurdu Tatbikatı'nda şehit olan dalgıç için başsağlığı

Milli Savunma Bakanlığı, Denizkurdu Tatbikatı kapsamında mayın temizleme eğitimi yapan TCG Edremit'te görevli Mayın Harbi Dalgıcı Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Canbulat'ın dalış eğitimi sırasında rahatsızlanarak hastanede şehit olduğunu açıkladı.

Denizkurdu Tatbikatı\'nda şehit olan dalgıç için başsağlığı
11.01.2024 - 19:51,
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Denizkurdu Tatbikatı kapsamında mayın temizleme eğitimi icra eden TCG Edremit'te görevli Mayın Harbi Dalgıcı Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Canbulat'ın dalış eğitimi esnasında rahatsızlanarak kaldırıldığını hastanede şehit olduğunu açıkladı.

MSB'den yapılan yazılı açıklamada, "Denizkurdu Tatbikatı kapsamında 11 Ocak 2024 tarihinde mayın temizleme eğitimi icra eden TCG Edremit'te görevli Mayın Harbi Dalgıcı Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Canbulat dalış eğitimi esnasında rahatsızlanmış, dalış doktoru tarafından ilk müdahalesi gemide yapılmıştır. Müteakiben personel ivedilikle hastaneye kaldırılmıştır. Ancak, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi. - ANKARA

Kaynak: İHA
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Milli Savunma Bakanlığı, Astsubay Kıdemli Çavuş, Edremit, Savunma, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Denizkurdu Tatbikatı'nda şehit olan dalgıç için başsağlığı - Son Dakika


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