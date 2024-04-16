Denizlerde Su Ürünleri Av Yasağı 2024'e Kadar Uzatıldı - Son Dakika
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Denizlerde Su Ürünleri Av Yasağı 2024'e Kadar Uzatıldı

Denizlerde Su Ürünleri Av Yasağı 2024\'e Kadar Uzatıldı

Düzce Tarım ve Orman Müdürlüğü, ticari amaçlı su ürünleri avcılığını düzenleyen tebliğ hükümleri gereğince, su ürünleri av yasağını 31 Ağustos 2024 tarihine kadar uzattı. Yasağa uymayanlara toplamda 67.918 TL idari para cezası uygulandı.

16.04.2024 13:51
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Denizlerde su ürünleri av yasağı 31 Ağustos 2024 tarihine kadar yasaklandı.

Düzce Tarım ve Orman Müdürlüğü su ürünleri yasağı ile ilgili olarak "Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ hükümleri gereğince, trol avcılığına açık tüm karasularımızda 15 Nisan – 31 Ağustos tarihleri arasında, dip trolu ile su ürünleri istihsali yasaktır. Çevirme ağları kullanılarak belirli bir alanı kapatmak sureti ile bu ağlara dalarak ve elle çekerek kıyıda dar bir saha içerisine toplamak suretiyle (elleme veya eleme adı verilen yöntemle) su ürünleri avcılığı yasaktır. Bütün karasularımızda, ığrıp, trata, tarlakoz, manyat ve benzeri kıyı sürütme ağları ile su ürünleri avcılığı ve bu ağlar ile ağları kullanmaya yarayacak donanımların balıkçı gemilerinde bulundurulması yasaktır. Akçakoca İlçesi Melenağzı köyü Büyük Melen Çayının denize karıştığı yer merkez olmak üzere, denize ve akarsu yönüne doğru 500 metre yarıçaplı sahalarda su ürünleri avcılığı yasaktır. İlimiz Akçakoca İlçesi açıklarında doğalgaz üretim platformu ve iletim hattı borularının bulunduğu koordinat noktalarını birleştiren alanda su ürünleri avcılığı yasaktır. Limanlarda, balıkçı barınaklarında, barınma ve çekek yerlerinde ve bu yerlerin girişinde ana mendireğin başından itibaren 100 m yarıçaplı alanda su ürünleri avcılığı yasaktır. Tebliğ hükümlerine uymak şartıyla olta, uzatma ve parakete gibi avlanma araçlarıyla avcılık serbesttir" açıklama yaptı.

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, "İl ve İlçe Müdürlüğümüz ekiplerince; 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında 2023 - 2024 av sezonu boyunca, İlimiz genelinde balık satış noktaları, balık nakil araçları, barınak ve teknelerde toplam 677 denetim gerçekleştirilmiş olup, bu denetimlerde mevzuata uygun olmayan davranışlardan dolayı toplam 67918 TL tutarında idari para cezası uygulandığını belirterek su ürünleri kaynaklarından ekonomik olarak yararlanmak ve denizlerimizdeki su ürünlerinin kalite ve stoklarının korunması amacıyla balıkçılarımızın su ürünleri avcılığına getirilen yasaklara uymaları, balıkların yaşamları boyunca en az bir kere üremelerine imkan vermek, gelecek nesillere olan en büyük sorumluluğumuzdur" dedi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Düzce, Tarım, Çevre, 3.Sayfa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Denizlerde Su Ürünleri Av Yasağı 2024'e Kadar Uzatıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Denizlerde Su Ürünleri Av Yasağı 2024'e Kadar Uzatıldı - Son Dakika
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