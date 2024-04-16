Denizlerde Su Ürünleri Av Yasağı 2024\'e Kadar Uzatıldı

Denizlerde su ürünleri av yasağı 31 Ağustos 2024 tarihine kadar yasaklandı.
Düzce Tarım ve Orman Müdürlüğü su ürünleri yasağı ile ilgili olarak "Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ hükümleri gereğince, trol avcılığına açık tüm karasularımızda 15 Nisan – 31 Ağustos tarihleri arasında, dip trolu ile su ürünleri istihsali yasaktır. Çevirme ağları kullanılarak belirli bir alanı kapatmak sureti ile bu ağlara dalarak ve elle çekerek kıyıda dar bir saha içerisine toplamak suretiyle (elleme veya eleme adı verilen yöntemle) su ürünleri avcılığı yasaktır. Bütün karasularımızda, ığrıp, trata, tarlakoz, manyat ve benzeri kıyı sürütme ağları ile su ürünleri avcılığı ve bu ağlar ile ağları kullanmaya yarayacak donanımların balıkçı gemilerinde bulundurulması yasaktır. Akçakoca İlçesi Melenağzı köyü Büyük Melen Çayının denize karıştığı yer merkez olmak üzere, denize ve akarsu yönüne doğru 500 metre yarıçaplı sahalarda su ürünleri avcılığı yasaktır. İlimiz Akçakoca İlçesi açıklarında doğalgaz üretim platformu ve iletim hattı borularının bulunduğu koordinat noktalarını birleştiren alanda su ürünleri avcılığı yasaktır. Limanlarda, balıkçı barınaklarında, barınma ve çekek yerlerinde ve bu yerlerin girişinde ana mendireğin başından itibaren 100 m yarıçaplı alanda su ürünleri avcılığı yasaktır. Tebliğ hükümlerine uymak şartıyla olta, uzatma ve parakete gibi avlanma araçlarıyla avcılık serbesttir" açıklama yaptı.
Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, "İl ve İlçe Müdürlüğümüz ekiplerince; 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında 2023 - 2024 av sezonu boyunca, İlimiz genelinde balık satış noktaları, balık nakil araçları, barınak ve teknelerde toplam 677 denetim gerçekleştirilmiş olup, bu denetimlerde mevzuata uygun olmayan davranışlardan dolayı toplam 67918 TL tutarında idari para cezası uygulandığını belirterek su ürünleri kaynaklarından ekonomik olarak yararlanmak ve denizlerimizdeki su ürünlerinin kalite ve stoklarının korunması amacıyla balıkçılarımızın su ürünleri avcılığına getirilen yasaklara uymaları, balıkların yaşamları boyunca en az bir kere üremelerine imkan vermek, gelecek nesillere olan en büyük sorumluluğumuzdur" dedi. - DÜZCE
Son Dakika › 3.Sayfa › Denizlerde Su Ürünleri Av Yasağı 2024'e Kadar Uzatıldı - Son Dakika
CHP'liler, Antalya'da meydana gelen teleferik kazasının ardından Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün tutuklanmasını protesto etti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, tutuklanan belediye başkanını cezaevinde ziyaret etti ve basına açıklama yaptı. Protesto sırasında yaşanan arbede sonucunda bir kişi fenalaştı.
Çorum'un Alaca İlçesi'nde 14 yaşındaki Berra G. adlı genç kız, öğle saatlerinde Çorum caddesi Sakarya orta okulunun önünde bulunan üst geçidinden atlayarak intihar etmek istedi. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık, polis ekipleri sevk edildi. Genç kızın intihar girişimi güvenlik kamerasına yansıdı ve polis ekipleri nedenini araştırıyor.
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde jandarma ekipleri, şüpheli bir şahsın üst aramasında 1 adet ruhsatsız silah ele geçirdi. Huzur ve Güven Uygulaması sırasında durdurulan şahsın üzerinde yapılan aramada, 1 adet Browning marka tabanca, 1 adet şarjör ve 15 adet mermi bulundu. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde düzenlenen operasyonda 6 uyuşturucu satıcısı gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 195 sentetik uyuşturucu ve 29 gram esrar ele geçirildi. 4 şüpheli tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bulunan bir apartmanın garaj ve depo olarak kullanılan alan, çıkan yangında tamamen yanarak küle döndü. Yangın sonucunda hayatını kaybeden veya yaralanan olmazken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Ankara'nın Altındağ ilçesinde 9 yıl önce boşandığı eşini önce başından keserle yaralayan ve ardından defalarca bıçaklayarak öldüren kadın polise teslim oldu. Olay, saat 03.00 sıralarında Altındağ ilçesi Karapürçek Mahallesi'nde meydana geldi. Eski eşi tarafından öldürülen adamın cesedi Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Çankırı'da gerçekleştirilen denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 102 kişi ve 5 düzensiz göçmen yakalandı. Denetimlerde ele geçirilenler arasında uyuşturucu ve silahlar da bulunuyor. Trafik denetimlerinde ise birçok araç trafikten men edildi ve sürücülere cezai işlem uygulandı.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, motosiklet ile cip çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Yaralının durumu ağır olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Ümraniye'de el freni çekilmeyen bir otomobil, yokuş aşağı kayarak önce yolun kenarındaki taşlık alana çarptı ve ardından takla attı. Kazada şans eseri ölen veya yaralanan olmadı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?