Denizli Acıpayam\'da otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde bir otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Acıpayam ilçesi Aşağı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, henüz belirlenemeyen bir nedenle otomobilde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Acıpayam Şubesi ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını büyümeden kontrol altına aldı. Ekiplerin titiz çalışmasıyla söndürülen yangının ardından soğutma çalışmaları gerçekleştirildi.

Olayda araçta maddi hasar meydana gelirken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.