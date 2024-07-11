Denizli Buldan'da Orman Yangınında Arazöz Devrildi: 3 Yaralı - Son Dakika
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Denizli Buldan'da Orman Yangınında Arazöz Devrildi: 3 Yaralı

Denizli Buldan\'da Orman Yangınında Arazöz Devrildi: 3 Yaralı

Denizli'nin Buldan ilçesinde orman yangın müdahale etmek için yola çıkan arazözün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada üç personel yaralandı. Buldan Orman İşletme Müdürlüğü Üçyol Yangın İlk Müdahale Ekibi, yağışlı havanın etkisiyle arazözün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. Yaralı personeller, hastanede tedavi edildikten sonra taburcu edildi.

11.07.2024 12:42
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Denizli'nin Buldan ilçesinde orman yangın müdahale etmek için yola çıkan arazözün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada üç personel yaralandı.

Edinilen bilgilere göre; Denizli'nin Buldan ilçesine bağlı Türlübey Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde yıldırım düşmesi sonucu ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine Üçyol Orman biriminden yola çıkan Buldan Orman İşletme Müdürlüğü Üçyol Yangın İlk Müdahale Ekibi, yolda kaza yaptı. V.A.'nın kullandığı arazöz, yağışlı havanın etkisiyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi.

Kazada arazözde maddi hasar meydana gelirken; araçta bulunan sürücü V.A. ile O.K. ve E.S. isimli yangın söndürme personelleri yaralandı. Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesi'ne kaldıra yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Denizli Orman Bölge Müdürü Ahmet Üçgül ve Buldan Orman İşletme Müdürü Mustafa Altun, yaralı personelleri evlerinde ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Denizli Buldan'da Orman Yangınında Arazöz Devrildi: 3 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Denizli Buldan'da Orman Yangınında Arazöz Devrildi: 3 Yaralı - Son Dakika
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