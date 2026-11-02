Denizli Buldan'da savcı ve asker kimliğiyle dolandıran 2 kişiden biri tutuklandı

Denizli'nin Buldan ilçesinde kendilerini Cumhuriyet Savcısı ve askeri personel olarak tanıtarak bir vatandaşı dolandıran iki şüpheli, İstanbul'a dönmek üzereyken yakalandı. Mağdurun altınlarını ve yaklaşık 25 bin lirasını alan şüphelilerden biri tutuklanırken diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay Denizli'nin Buldan ilçesine bağlı Sarımahmutlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; İstanbul'dan Buldan'a gelen İ. A. ve E. D. isimli iki şahıs, M. M. adlı vatandaşın evine giderek kendilerini Cumhuriyet Savcısı ve askeri personel olarak tanıttı. M. M.'ye adının terör olaylarına karıştığını söyleyen şüpheliler, kendisine yardımcı olacaklarını belirterek güven kazandı. Bu yöntemle vatandaşı kandıran şahısların, 4 adet gram altın, 2 adet bilezik ve yaklaşık 25 bin TL parayı aldığı öğrenildi.

Dolandırıldığını fark eden vatandaşın durumu adli makamlara bildirmesi üzerine harekete geçildi. İstanbul'a dönmek üzere oldukları sırada yakalanan iki şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ. A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. E. D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.