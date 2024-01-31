Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi 2023 yılında 6 bin 234 olaya müdahale etti

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2023 yılında 3 bin 620 yangında vatandaşların imdadına koşan Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, 2 bin 185'i kurtarma operasyonu ve 429'u trafik kazası olmak üzere toplamda 6 bin 234 olaya müdahale etti.

Modern araç, ekipman ve personeli ile Türkiye'nin önde gelen itfaiye teşkilatları arasında bulunan Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, 2023 yılında yoğun bir mesai geçirdi. Gece gündüz demeden Denizli merkez ve 19 ilçedeki 42 ayrı istasyonda vatandaşların can ve malını korumak için nöbet tutan Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi geçtiğimiz yıl 3 bin 620 yangına müdahale etti. Ayrıca 2 bin 185 kurtarma operasyonu gerçekleştiren itfaiye ekipleri 429'u trafik kazası olmak üzere toplam 6 bin 234 olaya müdahalede önemli rol oynadı. Büyükşehir İtfaiye ekipleri yıl boyunca 48.62 saniye ortalama ile vakalara ilk reaksiyonu göstererek vatandaşların zor anlarında hızlı bir şekilde yanlarında olmayı başardı. Özellikle, zorlu arazi ve iklim şartlarında mahsur kalan vatandaşların yanı sıra hayvanları da kurtarma operasyonları ile yaşama bağlayan Büyükşehir İtfaiye ekipleri kurtarma operasyonları ile de büyük takdir topladı.

Depremlerde 36 vatandaşı sağ olarak kurtardı

Geçen yıl meydana gelen ve "Asrın Felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından arama kurtarma faaliyetlerine destek olmak için Hatay'a giderek 36 vatandaşı enkazdan sağ olarak kurtaran Büyükşehir İtfaiye gösterdiği başarılı performansla göz doldurdu. Bu kapsamda Büyükşehir İtfaiyesi, depremlerde gösterdiği çalışmalar nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Türkiye Cumhuriyeti Devlet Üstün Fedakarlık Madalyası ile ödüllendirildi.

52 bin 994 kişiye yangın eğitimi

Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, yangın, trafik kazası ve kurtarma operasyonu gibi olayların yanı sıra istenmeyen olayların yaşanmasını engellemek için de çeşitli kamu kurum ve kuruluşlara yönelik eğitim çalışması gerçekleştirdi. Bu kapsamda gerçekleştirilen eğitim çalışmalarında 52 bin 994 kişiye yangın eğitimi verildi. "Önce tedbir" politikası ile çalışmalarını sürdüren Büyükşehir İtfaiye, kentteki bin 85 işyerini de muhtemel yangın ve kaza gibi tehlikelere karşı denetleyerek, yangın güvenlik raporu verdi. Hizmet içi eğitim çalışmalarına da önem veren itfaiye, bünyesinde yer alan personele teorik ve pratik olmak üzere toplamda bin 606 saatlik eğitimle her daim göreve hazır hale getirdi.

"Denizli'miz emin ellerde"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, itfaiye ekiplerinin hemşehrilerinin can ve malını korumak için 19 ilçede 616 mahallede 7 gün 24 saat göreve hazır olduğunu söyledi. Araç, ekipman ve personel ile Türkiye'nin önde gelen itfaiye teşkilatları arasında olduklarını vurgulayan Başkan Zolan, "Çalışma arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Denizli Büyükşehir İtfaiyesi her daim göreve hazır, bayram, hafta sonu, tatil demeden 365 gün milletimizin hizmetinde. Vatandaşımızın başı sıkıştığında, bir afet, olumsuzluk olduğunda arkadaşlarımız kendi canları pahasına göreve koşuyor. Şükürler olsun, Denizli'miz emin ellerde" dedi. İtfaiye ekiplerinin geçen yıl deprem sonrası Hatay'da arama-kurtarma faaliyetlerinde başarılı performansıyla göz doldurduğunu kaydeden Başkan Zolan, "Denizli Büyükşehir Belediyemiz, şehrimiz ve devletimizin tüm kurumları bölge için seferber olup yaraları sarmaya gayret etti. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun" diye konuştu. - DENİZLİ