Denizli Çal\'da besihanedeki samanları kundaklayan şüpheli güvenlik kamerasına yakalandı

Denizli'nin Çal ilçesinde bir besihanedeki samanlar kimliği belirsiz kişi tarafından kundaklandı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. Kundaklama anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Denizli'nin Çal ilçesine bağlı Hüseyinler Mahallesi'nde bulunan bir besihanede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hasan Tosun'a ait besihanede bulunan samanlar, henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından kundaklandı. Samanları ateşe veren şüpheli, olayın ardından hızla bölgeden uzaklaştı. Samanlardan yükselen alevleri gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri ile Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, çevredeki alanlara ve besihaneye sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Kundaklama anı kamerada

Öte yandan samanların kundaklanması ve şüphelinin olay yerinden kaçtığı anlar, besihanenin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde şüphelinin samanları ateşe verdikten sonra olay yerinden uzaklaştığı görüldü. Jandarma ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek kaçan şüphelinin kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.