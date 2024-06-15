Denizli Çal'da meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı

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Denizli'nin Çal ilçesinde meydana gelen kazada 1'i ağır olmak üzere 6 kişi yaralandı.

Kaza, Denizli'nin Çal ilçesi Şapçılar mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Orhan Özyurt idaresindeki 64 ADM 225 plakalı aracı tali yoldan anayola bağlanacağı sırada İbrahim Kondur kontrolündeki 20 NN 343 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çevredeki vatadandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi. Kazada 1'i ağır, 3'ü çocuk olmak üzere 6 kişinin yaralandığı öğrenildi. İbrahim Kondur'un sağlık durumun ciddiyetini koruyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ