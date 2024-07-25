Denizli Cezaevinde Gıda Zehirlenmesi: Aileler Endişeli - Son Dakika
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Denizli Cezaevinde Gıda Zehirlenmesi: Aileler Endişeli

Denizli Cezaevinde Gıda Zehirlenmesi: Aileler Endişeli

Denizli'de cezaevinde meydana gelen gıda zehirlenmesinin ardından sosyal medyada dolaşıma sokulan ölüm haberleri, tutuklu ve hükümlü yakınlarını tedirgin etti. Yapılan resmi açıklamaya rağmen endişeleri devam eden onlarca aile cezaevi önünde toplandı.

25.07.2024 06:52
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Denizli'de cezaevinde meydana gelen gıda zehirlenmesinin ardından sosyal medyada dolaşıma sokulan ölüm haberleri, tutuklu ve hükümlü yakınlarını tedirgin etti. Yapılan resmi açıklamaya rağmen endişeleri devam eden onlarca aile cezaevi önünde toplandı.

Denizli T Tipi Kapalı, Denizli D Tipi Kapalı ve Denizli Açık Ceza İnfaz Kurumlarında bulunan hükümlü ve tutuklulardan bir kısmı ile bazı hükümlü ve infaz koruma memurları, pazartesi günü öğle ve akşam yemeğinde tükettikleri tavuk ve makarnadan dolayı kusma, ishal ve mide bulantısı şikayetleriyle revire başvurdu. Revire başvuran tutuklu ve hükümlülerin büyük kısmının tedavileri, revir ve cezaevine kurulan sahra hastanesinde ayakta yapıldı.

Şikayetleri devam eden 64 tutuklu ve hükümlü ise dün öğleden sonradan itibaren cezaevine çağırılan ambulanslarla Denizli ve Honaz'daki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. Cezaevinde meydana gelen gıda zehirlenmesiyle ilgili olarak Denizli Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, hastaneye sevk edilen 64 hükümlü ve tutukludan 63'ünün tedavilerinin tamamlanarak taburcu edildiği, tedavisi devam eden 1 hükümlünün genel sağlık durumunun iyi olup hayati tehlikesi bulunmadığı ifade edildi. Açıklamada olayla ilgili olarak başlatılan adli ve idari soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

Sosyal medyada yayılan ölüm haberleri ailelerde tedirgin etti

Cezaevinde yaşanan gıda zehirlenmesinin ardından, sosyal medyada dolaşıma sokulan, "Olayda en az 4 kişinin zehirlenmeden dolayı öldüğü, cenazelerle ilgili ailelere bilgi verilmediği" yönündeki paylaşımlar, cezaevinde yakını bulunan ailelerde paniğe neden oldu. Yapılan resmi açıklamaya rağmen kuşkularına engel olamayan ailelerin bir kısmı Denizli Adliyesine müracaat ederken, büyük bir kısmı da Kocabaş Ceza İnfaz Kurumu önünde toplandı.

Türkiye'nin farklı illerinden gelen aileler, şikayetleri artan bazı tutukluları hastaneye nakil eden ambulansları görünce, yetkililerden bilgi almak istedi. Herhangi bir olumsuz durumun olmadığının iletilmesine rağmen dağılmayan gruptaki bazı kişiler, ceza infaz kurumuna ait görevli bir araca kuruma girişi sırasında tepki gösterdi. Resmi araca saldırmaya çalışan öfkeli grup, diğer aileler tarafından güçlükle sakinleştirildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Denizli, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Denizli Cezaevinde Gıda Zehirlenmesi: Aileler Endişeli - Son Dakika

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