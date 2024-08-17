Denizli Çivril\'de Ev Yangını

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Denizli'nin Çivril ilçesinde çıkan yangın, mahallede büyük bir panik yaşanmasına neden oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınırken, evde maddi hasar oluştu.

Yangın, Denizli'nin Çivril ilçesine bağlı Yukarı Mahallede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 2 katlı evin çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü yangın çıktı. Yangının vatandaşlar tarafından fark edilmesiyle birlikte, hemen itfaiye ve polis ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine Denizli Büyükşehir İtfaiye Çivril ve Gürpınar ekipleri, yangına hızlı bir şekilde müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangın nedeniyle yaralanan ya da hayatını kaybeden olmadığı öğrenilirken evde maddi hasar meydana geldi.

Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ