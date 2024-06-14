Denizli'de 10 ayrı orman yangını çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Denizli'de 10 ayrı orman yangını çıktı

Denizli'nin 7 ilçesinde 6'sı yıldırım düşmesi olmak üzere 10 ayrı orman yangını çıktı. Acıpayam, Çal, Honaz, Pamukkale ve Tavas'taki yangınlar kontrol altına alınırken, Babadağ ile Kale'de ise çalışmalar devam ediyor.

14.06.2024 22:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin 7 ilçesinde 6'sı yıldırım düşmesi olmak üzere 10 ayrı orman yangını çıktı. Acıpayam, Çal, Honaz, Pamukkale ve Tavas'taki yangınlar kontrol altına alınırken, Babadağ ile Kale'de ise çalışmalar devam ediyor.

Denizli'de bugün öğle saatlerinde Babadağ ilçesine bağlı Mollaahmet, Yeniköy ve Kelleci mahallelerinde, Tavas ilçesine bağlı Nikfer Mahallesi, Kale ilçesi Köprübaşı mevkii, Pamukkale ilçesine bağlı Cankurtaran Mahallesi'ndeki ormanlık alana yıldırım düşmesi sonucu, Çal'a bağlı Akkent, Acıpayam'a bağlı Kelekçi, Honaz'a bağlı Kocadere ve Pamukkale'ye bağlı Kınıklı mahallelerinde ise henüz belirlenemeyen nedenlerle orman yangınları çıktı.

Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ve Denizli Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere çevre illerden de gelen takviye ekiplerin müdahale ettiği yangınlardan Acıpayam, Çal, Honaz, Pamukkale ve Tavas'taki yangınlar kontrol altına alındı. Bu 5 ilçede soğutma çalışmaları devam ederken, Babadağ ve Kale'deki yangınlara ise karadan çok sayıda ekiple müdahale devam ediliyor. Babadağ'a bağlı Mollaahmetler Mahallesi'nin tedbir amaçlı boşaltıldığı yangınların en kısa sürede kontrol altına alınabilmesi için devletin tüm imkanları seferber edildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Orman Yangını, Pamukkale, Acıpayam, Babadağ, Denizli, Tavas, Honaz, Çal, Çevre, Doğa, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Denizli'de 10 ayrı orman yangını çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:50 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde ’’SMA’’ eylemi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ''SMA'' eylemi
22:41 Eski Survivor yarışmacılarını finale çakarlı araçla götürdü, cezadan kaçamadı Eski Survivor yarışmacılarını finale çakarlı araçla götürdü, cezadan kaçamadı
22:31 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: ’Allah bana yeter’den daha güzel cümle var mı AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: 'Allah bana yeter'den daha güzel cümle var mı?
21:14 Avukat Bedia Teymur: Eylem Tok taksirle ölüme sebebiyetten yargılanabilir Avukat Bedia Teymur: Eylem Tok taksirle ölüme sebebiyetten yargılanabilir
19:04 Kırklareli’ni dolu yağışı vurdu Ortalık savaş alanına döndü Kırklareli'ni dolu yağışı vurdu! Ortalık savaş alanına döndü
00:04 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nü trafiğe kapatan şahıs böyle gözaltına alındı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü trafiğe kapatan şahıs böyle gözaltına alındı
23:50 EURO 2024 şahane başladı Almanya, İskoçya’yı rahat yendi EURO 2024 şahane başladı! Almanya, İskoçya'yı rahat yendi
23:24 EURO 2024’te VAR kararları stadyum ekranlarına yansıtıldı EURO 2024'te VAR kararları stadyum ekranlarına yansıtıldı
22:27 EURO 2024’e yakışır başlangıç Almanya’dan 18 dakikada 2 gol EURO 2024'e yakışır başlangıç! Almanya'dan 18 dakikada 2 gol
21:59 Kanser tedavisi gören Galler Prensesi Kate Middleton’dan aylar sonra ilk paylaşım Kanser tedavisi gören Galler Prensesi Kate Middleton'dan aylar sonra ilk paylaşım
21:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan, G7 Zirvesi’nde Papa Franciscus sohbet etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, G7 Zirvesi'nde Papa Franciscus sohbet etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2024 00:28:21. #1.12#
SON DAKİKA: Denizli'de 10 ayrı orman yangını çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement