Denizli'de 10 ayrı orman yangını çıktı

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DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin 7 ilçesinde 6'sı yıldırım düşmesi olmak üzere 10 ayrı orman yangını çıktı. Acıpayam, Çal, Honaz, Pamukkale ve Tavas'taki yangınlar kontrol altına alınırken, Babadağ ile Kale'de ise çalışmalar devam ediyor.

Denizli'de bugün öğle saatlerinde Babadağ ilçesine bağlı Mollaahmet, Yeniköy ve Kelleci mahallelerinde, Tavas ilçesine bağlı Nikfer Mahallesi, Kale ilçesi Köprübaşı mevkii, Pamukkale ilçesine bağlı Cankurtaran Mahallesi'ndeki ormanlık alana yıldırım düşmesi sonucu, Çal'a bağlı Akkent, Acıpayam'a bağlı Kelekçi, Honaz'a bağlı Kocadere ve Pamukkale'ye bağlı Kınıklı mahallelerinde ise henüz belirlenemeyen nedenlerle orman yangınları çıktı.

Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ve Denizli Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere çevre illerden de gelen takviye ekiplerin müdahale ettiği yangınlardan Acıpayam, Çal, Honaz, Pamukkale ve Tavas'taki yangınlar kontrol altına alındı. Bu 5 ilçede soğutma çalışmaları devam ederken, Babadağ ve Kale'deki yangınlara ise karadan çok sayıda ekiple müdahale devam ediliyor. Babadağ'a bağlı Mollaahmetler Mahallesi'nin tedbir amaçlı boşaltıldığı yangınların en kısa sürede kontrol altına alınabilmesi için devletin tüm imkanları seferber edildi. - DENİZLİ