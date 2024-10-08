Denizli'de 450 Bin TL Değerinde Ziynet Hırsızlığı - Son Dakika
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Denizli'de 450 Bin TL Değerinde Ziynet Hırsızlığı

Honaz'da hırsızlık yapan 3 şüpheli yakalandı, 2'si tutuklandı.

08.10.2024 18:30
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Denizli'nin Honaz ilçesinde bir evden 450 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli polisin eş zamanlı operasyonlarıyla yakalandı. Altınları kuyumcuya sattıkları belirlenen şüphelilerden 2'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre; Denizli'nin Honaz ilçesinde 27 Eylül 2024 tarihinde meydana gelen evden hırsızlık olayının aydınlatılması ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik olarak İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Honaz İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince müşterek çalışma başlatıldı. Olayın gerçekleştiği çevrede yapılan titiz ve detaylı araştırmalar sonucunda, mağdura ait ikametten 450 bin TL değerinde ziynet eşyasını çalan ve bunları il merkezindeki Bayramyeri Çarşısında bulunan kuyumcuya sattıkları belirlenen şüphelilerin kimlikleri tespit edildi.

Hırsızlık olayı faillerinin yakalanması için belirlenen iki adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, olaya karıştıkları anlaşılan 3 şüpheli yakalandı. "Evden Hırsızlık ve Konut Dokunulmazlığının İhlali" suçlarından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Denizli'de 450 Bin TL Değerinde Ziynet Hırsızlığı - Son Dakika

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