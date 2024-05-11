Denizli'de 6 katlı apartmanda çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
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Denizli'de 6 katlı apartmanda çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi

Denizli\'de 6 katlı apartmanda çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bulunan 6 katlı bir apartmanın bodrum katında çıkan yangın nedeniyle tüm bina dumanla kaplandı. Apartmandan güçlükle tahliye edilen vatandaşlardan 4'ü dumandan etkilendi. Korkudan binayı terk etmeyen bir genç ise itfaiye tarafından tahliye edildi. Yangın kontrol altına alınırken, çıkış nedeni araştırılıyor.

11.05.2024 06:08
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Denizli'de 6 katlı apartmanın bodrum katında başlayan yangın nedeniyle tüm apartmanı duman sardı. Apartmandan güçlükle tahliye edilen vatandaşlardan 4'ü dumandan etkilenirken, korktuğu için binayı terk etmeyen genci itfaiye tahliye etti.

Yangın Pamukkale ilçesi Topraklık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 6 katlı binanın bodrum katında yangın meydana geldi. Apartman sakinleri tarafından fark edilemeyen yangının dumanı tüm binayı sardı. Dumanı fark eden apartman sakinleri ise kendi imkanlarıyla binayı terk etmeye başladı. Duman ve alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangını kısa sürede kontrol altına alınırken, binadan çıkamayan vatandaşlar ise itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkartıldı. Yangından kaynaklı dumandan etkilenen 4 kişi sağlık ekipleri tarafından tedavi altına alındı. Dumandan etkilenen vatandaşlara oksijen maskesi takıldığı görüldü.

Korkudan binayı terk edemedi

Apartmanda yaşayan vatandaşlardan biri ise yoğun dumana rağmen korkusundan binayı terk edememesi dikkatlerden kaçmadı. Ara ara balkona çıkan genç, polis ekiplerinin 'İn' çağrısına rağmen aşağıya inmedi. Apartmanda bulunan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle genç binadan çıkartıldı. Yangın ölen ya da yaralanan olmazken dumandan etkilenen 4 vatandaştan 2'si ambulansla hastaneye sevk edildi. Kontrol altına alınan yangının çıkış nedeni ise yapılacak incelemelerin ardından kesinlik kazanacağı öğrenildi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Pamukkale, İtfaiye, Denizli, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Denizli'de 6 katlı apartmanda çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika

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