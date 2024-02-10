Denizli\'de 6 zehir taciri tutuklandı

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Ev ve arabalarında uyuşturucu çıkan 6 zehir taciri tutuklandı

DENİZLİ - Denizli'de narkotik timleri aldığı istihbari bilgiler doğrultusunda düzenlendiği operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ve 6 zehir tacirini yakaladı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kente başka ilden uyuşturucu madde sevkiyatı gerçekleşeceği yönünde istihbari bilgi aldı. Gelen bilgi doğrultusunda çalışmalara başlayan Narkotik timleri 6 şüpheliyi 2 farklı operasyonda kıskıvrak yakaladı. Narkotik madde arama köpeği İsko ile zehir tacirlerinin araç ve evlerinde arama yapıldı. Yapılan aramalar kapsamında 3 bin 301 adet ecstasy hap, 6 adet lyrica hap, 1,3 gram esrar, tek parça halinde 28 kullanımlık kağıda emdirilmiş bonzai, 4 parça halinde 7,7 gram metamfetamin ve hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.