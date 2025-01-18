Denizli'de 8 Yıl Sonra Cinayet Planı Çözüldü - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Denizli'de 8 Yıl Sonra Cinayet Planı Çözüldü

Denizli\'de 8 Yıl Sonra Cinayet Planı Çözüldü

8 yıl boyunca cinayeti planlayan Veli Tugay S., Hasan Öztürk'ü pencereden vurduktan sonra yakalandı.

18.01.2025 09:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'de 2016 yılında babasını ayağından vurup, annesini darp eden yaşlı adamı öldürmek için 8 yıl plan yapıp, kameraların yerlerini dahi ezberleyen zanlının yakalanmamak için tüfek fişeklerini de sobada yaktığı ortaya çıktı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesi Kocadere Mahallesi'nde 15 Ocak Çarşamba günü sabaha karşı meydana gelen olayda, 63 yaşındaki Hasan Öztürk, uyuduğu sandalyede pencereden açılan ateş sonucu hayatını kaybetmişti. Olayı titizlikle soruşturan İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Pamukkale İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler detaylı incelemelerde bulundu. JASAT timleri mahallede bulunan 18 kameraya ait 180 saatlik görüntüyü incelemesi sonucu görüntülerde yalnızca 3 saniye görünen Veli Tugay S.'den (24), şüphelendi. Veli Tugay S.'nin ikametine yapılan operasyonda gözaltına alınırken, evinde yapılan aramalarda da 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kuru sıkı tabanca, 40 adet fişek, 3 adet tabancalara ait şarjör, 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek ve 257 adet tüfeklere ait fişek ele geçirildi.

8 yıl planlanan cinayeti JASAT 24 saat dolmadan çözdü

Katil zanlısı Veli Tugay S., jandarmadaki ifadesinde; 2016 yılında Hasan Öztürk'ün anne ve babasıyla kavga ettiğini, Hasan Öztürk'ün babasını ayağından vurması, annesini darp etmesi sebebiyle kin beslediğini itiraf etti. 8 yıl boyunca atıcılık yaparken kendisini eğittiğini de belirten Veli Tugay S., yakalanmamak için de mahallede bulunan 18 kameranın yerini ezberlediğini, kameralara yakalanmamak amacıyla bahçe yollarını ve ara sokakları kullandığını söyledi.

Yakalanmamak için tüfek fişeklerini sobada yakmış

8 yıl boyunca kendisini eğiterek cinayeti tüm detaylarına kadar planlayan Veli Tugay S., yakalanmamak için uyguladığı tedbirlerden bir yenisi ortaya çıktı. Jandarma ekipleri tarafından yapılan olay yeri incelemeleri sırasında Hasan Öztürk'ü öldüren silaha ait fişeklerin bulunmaması da JASAT timlerinin dikkatinden kaçmadı. Katil zanlısı Veli Tugay S., Hasan Öztürk'ü vurduktan sonra tüfeğe ait fişekleri de yanına aldığı ve evindeki sobada yakarak imha etmeye çalıştığı ortaya çıktı. JASAT timleri Veli Tugay S.'nin evindeki sobada yaptığı incelemeler sonucunda cinayette kullanılan fişeklerin plastik kısımları yandığı, metal kısımlarının kaldığı görüldü.

Öte yandan, maktül Hasan Öztürk'ün Veli Tugay S.'nin babasını ayağında vurması sebebiyle cezaevinde bir süre kaldığı öğrenildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hasan Öztürk, Pamukkale, Güvenlik, Politika, Cinayet, denizli, 3-sayfa, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Denizli'de 8 Yıl Sonra Cinayet Planı Çözüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:16 Bakan Fidan’dan Gazze mesajı: Bazılarının istemediği bu adım artık atılmalı Bakan Fidan'dan Gazze mesajı: Bazılarının istemediği bu adım artık atılmalı
12:17 Kamuya ait binlerce araç satışa çıkarıldı Kamuya ait binlerce araç satışa çıkarıldı
12:08 Reza Zarrab, Miami’de evlendi Düğüne katılan isimler bomba Reza Zarrab, Miami'de evlendi! Düğüne katılan isimler bomba
11:27 İsrail ateşkes onayının ardından serbest bırakılacak 735 kişinin listesini yayınladı İsrail ateşkes onayının ardından serbest bırakılacak 735 kişinin listesini yayınladı
11:15 Kan donduran iddia: 5 yaşındaki çocuğa tecavüz edip, boğarak öldürdüler Kan donduran iddia: 5 yaşındaki çocuğa tecavüz edip, boğarak öldürdüler
15:35 Meclise zorla girmeye çalışan senatör, yaka paça gözaltına alındı Meclise zorla girmeye çalışan senatör, yaka paça gözaltına alındı
15:30 Sağlık Bakanı Memişoğlu’ndan “Salgın mı var“ sorusuna net yanıt Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan "Salgın mı var?" sorusuna net yanıt
15:22 İsmail Kartal, Süper Lig’den gelen teklifi hiç düşünmeden reddetti İsmail Kartal, Süper Lig'den gelen teklifi hiç düşünmeden reddetti
14:56 Erdoğan’dan CHP’ye gündem yaratacak sözler: Daha turpların büyüğü heybede Erdoğan'dan CHP'ye gündem yaratacak sözler: Daha turpların büyüğü heybede
14:53 Nişan günü ortalığı ayağa kaldırmıştı İstenmeyen gelin kaynanasını sildirdi Nişan günü ortalığı ayağa kaldırmıştı! İstenmeyen gelin kaynanasını sildirdi
14:51 Bakan Şimşek enflasyonda yeni hedefi duyurdu Bakan Şimşek enflasyonda yeni hedefi duyurdu
14:35 Deprem bölgelerinde o süre uzatıldı Deprem bölgelerinde o süre uzatıldı
14:34 Polis derin uykudaki genci otomobili sallayarak uyandırdı Polis derin uykudaki genci otomobili sallayarak uyandırdı
14:33 Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer İstanbul’a geldi Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer İstanbul'a geldi
14:31 Kızılcık Şerbeti kadrosuna yeni transfer Kızılcık Şerbeti kadrosuna yeni transfer!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2025 14:00:32. #1.13#
SON DAKİKA: Denizli'de 8 Yıl Sonra Cinayet Planı Çözüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.