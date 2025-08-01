Denizli'de Aile Cinayeti: Anne ve İki Çocuk Toprağa Verildi - Son Dakika
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Denizli'de Aile Cinayeti: Anne ve İki Çocuk Toprağa Verildi

Denizli\'de Aile Cinayeti: Anne ve İki Çocuk Toprağa Verildi
01.08.2025 19:03
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Polis memuru, uykudaki eşini ve iki çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti. Cenazeleri defnedildi.

Denizli'de polis memuru eşi tarafından uykuda öldürülen anne ile 2 ve 7 yaşındaki çocukları, son yolculuklarına uğurlandı.

Olay, saat 06.45 sıralarında Denizli'nin Merkezefendi ilçesine bağlı Karaman Mahallesi 1731 Sokak'taki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şırnak Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü kadrosuna tayini çıktıktan sonra ailesini yeni görev yerine götürmeyen 35 yaşındaki Polis Memuru Coşkun Söylemez, 3 gün önce yıllık izin için eşinin ve iki çocuğunun yaşadığı kayınvalidesi Havva Kovan'ın evine geldi. Coşkun Söylemez, sabaha karşı uyudukları sırada 31 yaşındaki eşi Nazlı Söylemez, 7 yaşındaki oğlu Yağız Söylemez ve 2 yaşındaki kızı Duru Söylemez'in başına birer el ateş ettikten sonra aynı silahla kendisini vurdu. Silah sesini duyan kayınvalide, feryatlar içerisinde dışarıya çıkarak komşularından yardım istedi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede anne ve çocuklarının hayatını kaybettiğini belirlenirken ağır yaralı olarak ambulansa alınan Coşkun Söylemez de Denizli Devlet Hastanesine sevk edildiği sırada yolda hayatını kaybetti. Olayda hayatını kaybeden 4 kişilik ailenin cansız bedenleri otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Cenazelerin evden alınması sırasında aile yakınlarının feryatları yürekleri dağladı.

Coşkun ve Nazlı Söylemez çiftinin 2017 yılında evlendikleri öğrenildi. Doğu görevine giderken ailesini kayınvalidesinin yanında bırakan Coşkun Söylemez'in yap sat emlak işinden dolayı piyasaya 6-7 milyon lira civarında borcu olduğu, izine geldiğinde çevresinden bu tutarın ancak bir bölümünü temin edebildiği için girdiği bunalım sonucu cinayetleri işlediği öne sürüldü.

Otopsinin ardından anne ve 2 çocuğunun cenazeleri yakınlarına teslim edilerek Hacı Süleyman Civan Fetih Cami'sine getirildi. İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından cenazeler, Servergazi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze töreninde imam hayatını kaybeden hem anne hem çocuklar için katil babanın soyadını kullanmamasını dikkatlerden kaçmadı.

8 yıllık eşi ve 2 çocuğunu öldürdükten sonra intihar eden çevik kuvvet polisi Coşkun Söylemez'in cenazesinin ise memleketi Burdur'a bağlı Gölhisar ilçesinde defnedileceği öğrenildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Denizli'de Aile Cinayeti: Anne ve İki Çocuk Toprağa Verildi - Son Dakika

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