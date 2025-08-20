Denizli'de Anne Sevgilisi Çocuk Darp Etti - Son Dakika
Denizli'de Anne Sevgilisi Çocuk Darp Etti

20.08.2025 17:25
2 yaşındaki Aren bebeği, annesinin sevgilisi tarafından ağır yaralandı; yargılama yarın başlıyor.

Denizli'de Nisan ayında annesinin sevgilisi tarafından darp edilerek ağır yaralanmasına neden olan cani sevgili hakim karşısına Davaya Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının yanı sıra bazı sivil toplum örgütleri de müdahil olacak.

30 Nisan 2025 tarihinde Sarayköy ilçesine bağlı Aşağımahalle'de meydana gelen olayda; eşinden bir süre önce boşanan S.B.D., başı, yüzü, sırtı ve vücudunun çeşitli yerlerinde darp izleri bulunan 2 yaşındaki oğlu Aren'i Sarayköy Devlet Hastanesi'ne getirdi. Aldığı darbe nedeniyle sağ gözü tamamen kapanan ve sağ kolunda yara oluşan bebeğin vücudunda oluşan darp izlerinden şüphelenen hastane personellerinin durumu polis ekiplerine bildirmesi üzerine araştırma başlatıldı. Konuyla ilgili olarak ifadesine başvurulan anne S.B.D., çocuğunu birlikte yaşadığı erkek arkadaşı S.D.'nin darp ettiğini öne sürdü. Yaşanan olayın ardından başlatılan soruşturmada Aren bebek koruma altına alınırken, sanık S.D tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aren bebeğin darp ederek hastanelik eden S.D.'nin yargılanmasına yarın Sarayköy 2. Asliye Ceza Mahkemesinde başlanılacak. İlk duruşmaya anne S.B.D'nin yanı sıra sanık S.D'de tutuklu olarak katılacak. 2 yaşındaki Aren bebeği darp edildiği olayın aydınlatılıp suçlunun gün yüzüne çıkması için Sosyal Politikalar Bakanlığının yanı sıra Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği de duruşmaya müdahil olacak olacak. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sivil Toplum, Politika, 3-sayfa, denizli, Hukuk, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
16:31
Maliye’den sahte belgeye sıkı takip: Cezası 3 katına çıkıyor
Maliye'den sahte belgeye sıkı takip: Cezası 3 katına çıkıyor
14:41
İçişleri Bakanlığı: Suriye’ye sadece pasaportla giriş yapabilecek
İçişleri Bakanlığı: Suriye'ye sadece pasaportla giriş yapabilecek
