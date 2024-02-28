Denizli\'de Anneleri Öldürülen Yabancı Çocuklar Devlet Korumasına Alındı

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Denizli'de babaları tarafından gözlerinin önünde anneleri öldürülen yabancı çocuklar, devlet koruması altına alındı. Katil zanlısı ise sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Pamukkale ilçesi Deliktaş Mahallesi'nde meydana gelen olayda, geri dönüşüm malzemeleri toplayarak geçimini sağlayan Afganistan uyruklu Mohammad Esmail Habibi (42), uzun süredir birlikte yaşadığı 30 yaşındaki Nasım Gol Karımı'yla tartışmaya başladı. Birlikte yaşadığı kadınla bir süre tartışan Mohammad Esmail Habibi, eline aldığı bıçakla çocuklarının annesi olan kadına saldırdı. Gözleri önünde babalarının annelerini bıçakladığını gören çocukların yardım çığlıkları üzerine komşuları ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri Karımı'nın yaşamını yitirdiğini belirlerken, cinayet zanlısı ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Çiftin iki erkek çocuğu ise dün pedagog eşliğinde ifade vermelerinin ardından Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü tarafından devlet koruması altına alındı.

Öte yandan, katil zanlısının emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildiği öğrenildi. - DENİZLİ