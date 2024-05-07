Denizli\'de Aranan Şahıslar Yakalandı

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DENİZLİ (İHA) – Denizli'de polis ekiplerinin aranan şahısları yakalanmasına yönelik olarak gerçekleştirdiği denetimlerde, 51 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranana 2 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda hakkında 28 ayrı yakalama emri ve "Dolandırıcılık, Cumhurbaşkanına Hakaret, Hırsızlık" suçlarından toplam 21 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi ile hakkında "Parada Sahtecilik ve Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanma" suçlarından toplam 19 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan 1 kişi yakalandı. Adliyedeki işlemleri tamamlanan 2 hükümlü, cezaevine teslim edildi. - DENİZLİ