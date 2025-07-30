Denizli\'de Arkadaş Kavgası: Bıçaklama Olayı

Denizli'nin Buldan ilçesinde iki arkadaş arasında başlayan şakalaşma kavgaya dönüştü.

17 yaşındaki genç, elinde bulunan bıçak ile 16 yaşındaki iş arkadaşını bıçaklayarak ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan genç yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay, Buldan ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir lokantada çalışan Mehmet Aksoy (17) ile Bahri Ç. (16) kendi aralarında şakalaşırken bir anda sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Bahri Ç. elinde bulunan bıçak ile saldırarak Mehmet Aksoy'u göğsünün alt kısmından yaraladı. Durumu fark eden lokanta çalışanları kavgayı ayırdı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Mehmet Aksoy'u ilk müdahalelerin ardından ambulansla Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesine sevk etti. İlk tedavisi yapılan Mehmet Aksoy, ameliyat için Pamukkale Üniversite Hastanesine sevk edildi.

Ameliyata alınan Mehmet Aksoy, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Mehmet Aksoy'un cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu Başkanlığı morguna kaldırıldı.

Bahri Ç.'nin ise gözaltına alındığı öğrenildi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ