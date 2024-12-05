Denizli'de Asayiş ve Güvenlik Uygulamaları Raporu - Son Dakika
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Denizli'de Asayiş ve Güvenlik Uygulamaları Raporu

Denizli\'de Asayiş ve Güvenlik Uygulamaları Raporu

Denizli'de Kasım ayında 4.110 uygulama yapıldı, 430 suçlu yakalandı, trafik cezası 75 milyon TL.

05.12.2024 14:17
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DENİZLİ (İHA) – Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, 2024 yılı Kasım ayında kolluk güçleri tarafından gerçekleştirilen asayiş ve güvenlik uygulamalarına dair güncel verileri paylaştı.

Kasım ayı içerisinde polis ve jandarma birimleri tarafından 4 bin 110 uygulama görevi icra edildiğini açıklayan Vali Coşkun, "Gerçekleştirilen uygulamalar sonucunda 279 bin 968 şahsın sorgusu yapılmış, bu şahıslardan aranması olan 309'u yakalanmıştır. Yapılan aramalarda 14 ruhsatsız tabanca, 7 ruhsatsız av tüfeği, 8 kurusıkı tabanca, 6 kesici/delici alet ele geçirilmiştir. 0-5 yıl arası aranan 158 şahıs, 5-10 yıl arası aranan 32 şahıs, 10-20 yıl arası aranan 6 şahıs, 20 yıl ve üzeri aranan 4 şahıs ile ifadeye yönelik aranan 230 şahıs olmak üzere toplam 430 şahıs yakalanarak adli işlemler yapılmıştır. 2024 yılı Kasım ayında ilimizde meydana gelen tüm asayiş olaylarının yüzde 95,9'u aydınlatılmıştır. Evden, işyerinden ve oto hırsızlığı gibi malvarlığına karşı meydana gelen suçlarda 2023 yılı Kasım ayına göre ortalama yüzde 31,5 oranında bir azalma meydana gelmiş, olayların yüzde 70,9' u aydınlatılmış, malvarlığına karşı olaylara karıştığı tespit edilen 390 şahıs yakalanmıştır" dedi.

Narkotik suçlarına yönelik çalışmalarda 285 şüphelinin yakalandığını belirten Vali Coşkun, "Olaylarda 77 bin 764 kullanımlık kağıda emdirilmiş halde sentetik kannabinoid (bonzai), bin 447 adet sentetik ecza, 921 gram esrar, 141 gram eroin, 2 kilo 861 gram metamfetamin, 196 adet ecstasy hap, 12 gram bonzai ve 96 gram skunk maddesi ele geçirilmiştir. Madde bağımlılığı ile mücadelede farkındalığın arttırılması amacıyla ilimizin farklı bölgelerinde gerçekleştirilen 34 eğitim faaliyetinde bin 543 kişiye ulaşılarak bilgilendirme yapılmıştır" ifadelerini kullandı.

161 yabancı sınır dışı edildi

Örgütlü suçlara ilişkin verilere de değinen Vali Coşkun, "Terör örgütünün propagandasını yapma ve terör örgütüne üye olma suçlarına yönelik yapılan çalışmalarda 9 kişi, organize suç olayları, silah, mühimmat, emtia, tarihi eser, tütün mamulleri ve alkollü içki kaçakçılığı, nitelikli dolandırıcılık, parada sahtecilik olaylarına yönelik gerçekleştirilen 17 operasyonda 46 şüpheli ile suç işlemek amacıyla örgüt kurmak suçu kapsamında gerçekleştirilen 1 operasyonda 19 şüpheli şahıs yakalanmıştır. Göçmen kaçakçılığı, insan ticaretiyle mücadele suçlarına yönelik yapılan çalışmalarda 4 göçmen kaçakçılığı olayında 13 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapılmıştır. Yasal kalışı olmadığı tespit edilen 161 yabancı uyruklu şahıs hakkında sınır dışı işlemi yapılmıştır" diye konuştu.

75 milyon ceza kesildi

Kasım ayı içerisinde 126 bin 852 aracın trafik kontrol ve denetimlerinin yapıldığını kaydeden Vali Coşkun, trafik uygulamalarıyla ilgili olarak şu bilgileri paylaştı:

"Yapılan denetimler neticesinde 36 bin 594 araç, 2 bin 251 motosiklet olmak üzere toplam 40 bin 163 araç sürücüsüne toplam 75 milyon 653 bin 787 TL idari para cezası uygulanmıştır. Yapılan uygulamalarda ve alkol denetimlerinde Kasım ayında 748 adet, 2024 yılı 11 aylık dönemde ise 6 bin 406 adet sürücü belgesine ise el konulmuştur. Trafik ihlallerine karşı yapılan denetimlerde Kasım ayında bin 864 adet, 2024 yılı 11 aylık dönemde ise 18 bin 361 araç trafikten men edilmiştir. Kolluk kuvvetlerimiz Denizli'mizin huzuru ve güvenliği için 7 gün 24 saat gece gündüz demeden sahada çalışmalarını sürdürmektedir. Bu çalışmalarda görev alan mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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