Denizli'de Bıçaklı Kavga: CHP Gençlik Kolları Başkanı Yaralandı - Son Dakika
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Denizli'de Bıçaklı Kavga: CHP Gençlik Kolları Başkanı Yaralandı

Denizli'de alkol sonrası çıkan tartışmada CHP'li Mehmet Karaca, arkadaşı tarafından bıçakla yaralandı.

02.10.2024 15:27
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Denizli'de birlikte alkol aldıkları mekanda yaşanan tartışmanın devamında CHP Buldan İlçe Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Karaca'yı evinin önünde bıçakla ağır yaralayan arkadaşı tutuklandı.

Olay, dün gece saatlerinde Denizli'nin Buldan ilçesi Cumhuriyet Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; CHP İlçe Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Karaca, birlikte alkol aldığı arkadaşı Musa B., tarafından bıçakla yaralandı. Vücudunun farklı noktalarından çok sayıda bıçak darbesi alan Karaca, Denizli'ye sevk edilirken, olayın şüphelisi Musa B., ise gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Musa B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Külden sebeple iki arkadaş birbiriyle tartıştı

İki arkadaşın arasında çıkan tartışmanın ise detayları ortaya çıktı. Birlikte alkol aldıkları mekanda başlayan olayda, Musa B.'nin Mehmet Karaca'nın bardağına sigara külü atmasıyla tartışmanın başladığı, daha sonra ikilinin mekandan ayrıldıkları öğrenildi. Evlerine giden iki arkadaşın bu kez telefonda birbirleriyle tartışması sonucu, Musa B.'nin evinden aldığı bıçakla Karaca'nın yaşadığı eve gittiği, devam eden tartışmanın sonucunda Karaca'yı evinin önündeki bıçakla ağır yaraladığı iddia edildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Denizli'de Bıçaklı Kavga: CHP Gençlik Kolları Başkanı Yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Denizli'de Bıçaklı Kavga: CHP Gençlik Kolları Başkanı Yaralandı - Son Dakika
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