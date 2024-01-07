Denizli\'de fabrika işçileri maaş gecikmesi nedeniyle eylem yaptı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde faaliyet gösteren bir fabrikada çalışan bir grup işçi, maaş ödemeleri geciktiği gerekçesiyle eylem yaptı.

Olay, Merkezefendi ilçesine bağlı Hacıeyüplü Mahallesi 3120 Sokak'ta faaliyet gösteren bir fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cam üretimi yapan fabrikada çalışan bir grup işçi, maaş ödemelerinin geciktiği iddiasıyla eylem yaptı. Gecikmelerin daha önce de yaşandığını söyleyen işçilerden biri, "Burada yıllardır çalışıyoruz, emeğimizin karşılığını almak istiyoruz. Maaşlarımız geciktiği için ev kiramızı, çocuklarımızın okul masraflarını karşılamakta güçlük çekiyoruz. Fabrika yönetimi bize her seferinde bahane üretiyor, artık yeter" diye konuştu.

Gülcan Mirzaahmeova adlı işçi ise, "Burada iki ay çalıştım. İlk zamanlarda paramı zaman zaman alıyordum. Ben yabancıyım ve paramızı vereceklerini diyorlar ama yalan söylüyorlar. 2 haftayı geçti, 20 gün oldu ve paramı hala vermediler. İnsanın aklı olsa buraya çalışmaya gelmez. Birçok kişi burada sigortasız çalışıyor" dedi.

Haklarını istemekten yorulduklarını söyleyen Gülnare Şenikçi, "Bizi paramızı vermeyerek mağdur ediyorlar. Biz de hakkımızı savunmak için buraya geldik. Biz hakkımızı istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Fabrika sahibi ise ilerleyen günlerde işçilerin taleplerini karşılamaya hazır olduklarını, ancak fabrikanın ekonomik zorluklarla mücadele ettiğini söyledi. İşçiler ise hukuki süreç başlatma kararı aldıklarını ifade etti. - DENİZLİ