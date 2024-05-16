Denizli'de yaşlı adam çevreyolunda araç çarpması sonucu hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Denizli'de yaşlı adam çevreyolunda araç çarpması sonucu hayatını kaybetti

Denizli\'de yaşlı adam çevreyolunda araç çarpması sonucu hayatını kaybetti

Denizli'de çevreyolunda yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı bir adam, aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

16.05.2024 01:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'de çevreyolunda yolun karşısına geçmek istediği esnada aracın çarptığı yaşlı adam, yaklaşık 30 metre ileriye savruldu. Talihsiz adam olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, Merkezefendi ilçesi Denizli çevreyolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre S.G., adlı sürücü 07 BFK 745 plakalı SUV aracıyla ile seyir halindeyken, yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adama çarptı. Çarpmanın etkisiyle talihsiz adam yaklaşık 30 metre ileriye savruldu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde yaşlı adamın yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerde şahsın, üzerinden kimlik çıkmadığı ve bir süredir bölgede yaşamını sürdüren evsiz biri olduğu belirlendi. Savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından kimliği belirlenemeyen şahsın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Öte yandan sürücü S.G.'nin ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldüğü öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

İnceleme, Denizli, evsiz, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Denizli'de yaşlı adam çevreyolunda araç çarpması sonucu hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:19 “Oy verir misiniz“ diye soruldu Ağıralioğlu’nu parti kurmaktan vazgeçirecek anket "Oy verir misiniz?" diye soruldu! Ağıralioğlu'nu parti kurmaktan vazgeçirecek anket
10:09 Emniyeti sarsan sorular Ev hapsindeki gizli tanık M7 nasıl yurt dışına kaçtı Emniyeti sarsan sorular! Ev hapsindeki gizli tanık M7 nasıl yurt dışına kaçtı?
08:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yanlış aday yüzünden kaybettik“ diyerek 2 ili işaret etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yanlış aday yüzünden kaybettik" diyerek 2 ili işaret etti
07:57 AK Parti grubunda gergin anlar Soylu soru soran muhabirin cep telefonuna müdahale etti AK Parti grubunda gergin anlar! Soylu soru soran muhabirin cep telefonuna müdahale etti
07:18 Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 3 sivil ile 1 komiser daha gözaltına alındı Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 3 sivil ile 1 komiser daha gözaltına alındı
10:52 Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin iddia oranları belli oldu Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin iddia oranları belli oldu
10:10 Bomba iddia Kerem Aktürkoğlu Beşiktaş’a transfer oluyor Bomba iddia! Kerem Aktürkoğlu Beşiktaş'a transfer oluyor
10:01 Polisten uyuşturucu isterken yakayı ele veren Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ından ilk paylaşım Polisten uyuşturucu isterken yakayı ele veren Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ından ilk paylaşım
10:01 Beşiktaş’ta yeni teknik direktör kim olacak İşte ağır basan isim Beşiktaş'ta yeni teknik direktör kim olacak? İşte ağır basan isim
09:41 Tadilattaki binada doğal gaz patlaması 1 işçi yaralandı Tadilattaki binada doğal gaz patlaması! 1 işçi yaralandı
08:20 Sızma girişimindeki PKK’lı teröristler, MİT’in saha operasyonuyla öldürüldü Sızma girişimindeki PKK'lı teröristler, MİT'in saha operasyonuyla öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2024 10:58:24. #1.13#
SON DAKİKA: Denizli'de yaşlı adam çevreyolunda araç çarpması sonucu hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement