Denizli\'de yaşlı adam çevreyolunda araç çarpması sonucu hayatını kaybetti

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Denizli'de çevreyolunda yolun karşısına geçmek istediği esnada aracın çarptığı yaşlı adam, yaklaşık 30 metre ileriye savruldu. Talihsiz adam olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, Merkezefendi ilçesi Denizli çevreyolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre S.G., adlı sürücü 07 BFK 745 plakalı SUV aracıyla ile seyir halindeyken, yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adama çarptı. Çarpmanın etkisiyle talihsiz adam yaklaşık 30 metre ileriye savruldu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde yaşlı adamın yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerde şahsın, üzerinden kimlik çıkmadığı ve bir süredir bölgede yaşamını sürdüren evsiz biri olduğu belirlendi. Savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından kimliği belirlenemeyen şahsın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Öte yandan sürücü S.G.'nin ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldüğü öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ