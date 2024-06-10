Denizli'de Çiftçiler Sulama Fiyatları İçin Eylem Yaptı

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Denizli'de geçtiğimiz günlerde sulama fiyatlarında indirim talebinde bulunmak için eylem yapan çiftçiler, tekrardan ilçe meydanında traktörlerle eylem yaptı. Bölgeye çok sayıda jandarma ve polis sevk edildi.

Denizli'nin Çivril ilçesinde tarımsal sulama fiyatlarında indirim talebinde bulunan çiftçiler, geçtiğimiz günlerde ilçe meydanında yaklaşık 100 traktör ve 200 çiftçi ile eylem yaptı. Kaymakam Hasan Akbulut'tan gerekli düzenleme yapılacağı sözü alan çiftçiler bugün tekrar kent meydanında eylem yaptı. Çok sayıda çiftçinin traktörleriyle Cumhuriyet Meydanında kontak kapatarak slogan attı. Çiftçilerin eylemine yönelik tedbir alınması amacıyla bölgeye çok sayıda polis ve jandarma ekibi sevk edildi. - DENİZLİ