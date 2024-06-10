Denizli'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika
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Denizli'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan yoğun müdahale sonucu 3 saatte kontrol altına alındı. Yangında 35 hektar ormanlık alan zarar gördü.

10.06.2024 22:28
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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan yoğun müdahale sonucu 3 saatte kontrol altına alındı. Hava kararmadan ve yerleşim alanlarına ulaşamadan kontrol altına alınan yangında 35 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre, bugün saat 17.00 sıralarında Pamukkale ilçesine bağlı Haytabey ile Akköy mahalleleri arasında kalan Çeşmebaşı - Kocadüz mevkiindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Şiddetli rüzgarla birlikte bir anda büyüyen yangına önce vatandaşlar, ardından ihbar üzerine orman ve itfaiye ekipleri tarafından müdahale edildi. Haytabey Mahallesi'ndeki yerleşim alanlarına doğru ilerleyen yangının kontrol altına alınabilmesi için Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ve Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı çok sayıda ekiple karadan ve havadan yoğun bir mücadele verildi.

Yaklaşık 3 saat boyunca havadan ve karadan devam eden yoğun mücadele sonucu kontrol altına alınan yangına Denizli Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 1 helikopter, 148 personel, 21 arazöz, 11 su ikmal aracı, 5 ilk müdahale aracı, 3 treyler, 3 dozer, 1 greyder ve 14 hizmet vasıtasının yanı sıra Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Daire Başkanlığına bağlı 8 arazöz, 1 tanker ve 23 itfaiye personeli ile katıldı. Hava kararmadan ve yerleşim alanlarına ulaşamadan kontrol altına alınan yangında 35 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Öte yandan, yangının bölgede kovanlarını konaklatan bir arı yetiştiricisinin, tütsü hazırlamak için ateş yaktığı sırada çıkan kıvılcımların otları tutuşturması sonucu çıktığı belirlendi. Arıcı ve çevredekilerin çabalarına rağmen söndürülemeyen alevlerin ormanlık alana sıçradığı tespit edildi. Gözaltına alınan arıcının, ifadesinin alınmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldığı öğrenildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Denizli'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika

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