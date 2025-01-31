Denizli'de Cinayet: Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Denizli'de Cinayet: Şüpheli Tutuklandı

Denizli\'de Cinayet: Şüpheli Tutuklandı

Eğlence mekanında tartışma sonrası bıçaklanan Tamer Cura hayatını kaybetti, şüpheli tutuklandı.

31.01.2025 16:52
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Denizli'de eğlence mekanında işlenen cinayetin şüphelisi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Çivril ilçesi Akpınar Mahallesi'ndeki bir eğlence mekanında dün gece 02.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre eğlence mekanına giden Tamer Cura (28), ile yine eğlence mekanında bulunan bir grup arasında yan bakma tartışmasıyla tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine çalışanları tarafları dışarı çıkarttı. Eğlence mekanının çıkışında Tamer Cura tartıştığı gruptan Emrullah Karahan tarafından kasığından bıçaklanarak yaralandı. Olay yerindeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, olayın şüphelisi Emrullah Karahan ise kaçtı. Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri ilk müdahalede bulundukları Tamer Cura'yı ilk olarak Çivril Devlet Hastanesine, ardından Denizli Devlet Hastanesine sevk etti. Denizli Devlet Hastanesinden tedavi altına alınan Tamer Cura, doktorların tün müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Ortak operasyonla yakalanan şüpheli tutuklandı

Olay yerinden kaçan Emrullah Karahan'ı yakalamak için jandarma ve polis ekipleri çalışma başlattı. Saklandığı tespit edilen Emrullah Karahan'a yönelik jandarma ve polis ortak operasyonla yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Emrullah Karahan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bir çocuk babası Tamer Cura ise otopsi işlemlerinin ardından dün Çivril ilçesinde toprağa verildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Denizli'de Cinayet: Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

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