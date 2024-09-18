Denizli'de Cinsel İstismar: 7 Tutuklama - Son Dakika
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Denizli'de Cinsel İstismar: 7 Tutuklama

25 yaşındaki engelli kıza cinsel istismarda bulunan 9 kişiden 7'si tutuklandı. Soruşturma sürüyor.

18.09.2024 11:49
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Denizli'nin Sarayköy ilçesinde, düğünden evine dönen 25 yaşındaki engelli kıza cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan 2'si yabancı uyruklu 9 kişiden 7'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre; Sarayköy ilçesinde geçtiğimiz Pazar günü akşamı meydana gelen olayda, düğünden evine dönerken bir grup gencin cinsel istismarına maruz kaldığını iddia eden 25 yaşındaki engelli kız, durumu ailesine anlattı. Ailenin ihbarı üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, olayın meydana geldiği öne sürülen bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri şüphelileri tespit etti. Kimlik tespitleri yapılan 2'si yabancı uyruklu 9 şüpheli, adreslerine yapılan eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Amirliğindeki sorguları tamamlanan 9 şüpheli, geniş güvenlik önlemleri altında Sarayköy Adliyesine sevk edildi. Şüphelilerin gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam eden sorguları boyunca, il merkezinden takviye olarak gelen çevik kuvvet ekipleri adliyenin çevresinde önlem aldı. Cinsel istismar suçlamasıyla tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen 9 şüpheliden 7'si tutuklandı. Olayı haber alınca adliye önünde toplanan kalabalık, cezaevine gönderilen şüphelilere tepki gösterdi. Cinsel istismar iddiasıyla ilgili olarak geniş çaplı soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Denizli'de Cinsel İstismar: 7 Tutuklama - Son Dakika

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