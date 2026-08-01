Denizli'de Dolandırıcılık Şebekesi Çöktü

Denizli'de yaşlı kadını 4,5 milyon lira dolandıran suç şebekesi, JASAT dedektiflerinin 5 ilde düzenlediği eşzamanlı operasyonlarla çökertildi. Dolandırıcıların, evlere gönderdikleri kuryelerini sosyal medyadan verilen 'günlük dolgun ücretli' iş ilanlarıyla temin ettikleri belirlendi.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde geçtiğimiz Nisan ayında meydana gelen olayda; yalnız yaşayan H.K. isimli yaşlı kadına ulaşarak, kendisini kamu personeli olarak tanıtan şüpheli, yaşlı kadının evinde bulunan toplam 4 milyon 500 bin TL değerindeki ziynet eşyaları ile nakit parayı elden teslim alarak kayıplara karıştı. Daha sonra dolandırıldığının farkına varan H.K., durumu İl Jandarma Komutanlığına ihbar etti.

Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektifleri, yaşlı bir kadının ziynet eşyası ile parasının dolandırılması olayıyla ilgili yürüttüğü titiz çalışmayı başarıyla sonuçlandırdı. Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde JASAT dedektifleri ile Pamukkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen soruşturmada, kendilerini kamu görevlisi, hakim, savcı ve polis olarak tanıtarak yaşlı vatandaşı dolandıran şüphelilerin yakalanması amacıyla yaklaşık 4 ay süren teknik ve fiziki takip gerçekleştirildi. Çalışmalar sonucunda olayla bağlantısı bulunan 8 şüpheliye yönelik Denizli merkezli olarak Şanlıurfa, İstanbul, Kocaeli ve Mersin olmak üzere 5 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonda yakalanan 8 şüpheli gözaltına alınarak Denizli'ye getirildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklanırken, 2 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Dolgun ücretle sosyal medyaya eleman ilanı vermişler

JASAT dedektiflerinin çökerttiği dolandırıcılık şebekesinin, son dönemde yaşanan dolandırıcılık olaylarında dikkat çeken yeni bir yöntemi kullandıkları belirlendi. Dolandırıcıların evlere "hakim", "savcı" veya "polis" kimliğiyle gönderdikleri kuryelerini, sosyal medya üzerinden "yüksek gelirli günlük eleman aranıyor" şeklindeki ilanlarla temin ettikleri tespit edildi. Son operasyon kapsamında yakalanan kurye şüphelilerin de benzer yöntemlerle organizasyona dahil edildiği ortaya çıktı.

Jandarma yetkilileri, vatandaşları kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak para veya ziynet eşyası isteyen kişilere kesinlikle itibar etmemeleri ve bu tür durumlarda vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak güvenlik güçlerine bilgi vermeleri konusunda uyardı.