Denizli\'de dronlarla trafik denetimi: Kural ihlalleri tespit edildi

3.Sayfa

Denizli'de uyanık sürücülerin kural ihlalleri dron kameralarına yansıdı. Denetimlerde emniyet kemeri takmama, seyir halinde cep telefonu kullanma ve trafik ışık ve levhalarına uymamak gibi kural ihlali gerçekleştiren sürücülere ceza yazıldı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kentin pek çok noktasında dron ile trafik denetimlerini arttırarak sürdürüyor. Kentin farklı noktalarında eşzamanlı gerçekleştirilen uygulamalarda kural ihlali gerçekleştiren sürücüler bir bir tespit ediliyor. Kural ihlali yapan uyanık sürücülerin davranışları ise dron kameralarına anbean yansıdı. Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerin gerçekleştirdiği denetimlerde emniyet kemeri takmayan sürücülerin dron ile yapılan denetimleri fark ederek emniyet kemeri taktıkları görüldü. Denetimler sırasında bazı sürücülerin trafik ışık ve levhalarına uymama, emniyet kemeri takmama, seyir halinde cep telefonu kullanma, hatalı şerit değiştirme ve diğer trafik güvenliğini tehlikeye sokacak kural ihlali gerçekleştirdiği tespit edildi.

Dron ile kural ihlali yaptığı tespit edilen araçların plaka bilgileri uygulama noktasında bulunan ekiplere anons edildi. Uygulama noktasındaki ekipler, sürücüleri yaptıkları ihlali anlatarak cezai işlem uyguladı. - DENİZLİ